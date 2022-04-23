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https://arabic.sputniknews.com/20220423/لقطة-أثارت-جدلا-هل-كانت-جماهير-الرجاء-تحتفل-بعيد-ميلاد-ناديها-أم-ذكرى-شهداء-الأهلي-1061523783.html
لقطة أثارت جدلا.. هل كانت جماهير الرجاء تحتفل بعيد ميلاد ناديها أم ذكرى شهداء الأهلي؟.. فيديو
لقطة أثارت جدلا.. هل كانت جماهير الرجاء تحتفل بعيد ميلاد ناديها أم ذكرى شهداء الأهلي؟.. فيديو
أثار مشهد لجماهير نادي الرجاء المغربي لكرة القدم خلال مباراة فريقهم أمام الأهلي المصري مساء أمس، جدلا واسعا وتساؤلات حول مغزاه. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:30+0000
2022-04-23T13:30+0000
ماتش الأهلي اليوم
نادي الأهلي
رياضة
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وقامت جماهير الرجاء، التي وصل عددها إلى نحو 42 ألف مشجع، بإضاءة كشافات هواتفها في الدقيقة 73 من مواجهة الأهلي.وهو ما فسره كثيرون على أنه إحياء لذكرى "شهداء" النادي الأهلي الذين قضوا إثر أعمال شغب اندلعت في مباراة أمام النادي المصري في بورسعيد، عام 2012 في كارثة كروية هزت الوسط الرياضي في العالم حينها. واعتادت جماهير الأهلي أن تحيي ذكرى "شهدائها" البالغ عددهم 74، بإضاءة كشافات هواتفها التي تشبه الشموع، عند الدقيقة 74 من المباريات. ونشر حساب قناة "بي إن سبورت" الناقلة للبطولة، هذا الفيديو مع تعليق "منظر أقوى من الكلام.. جماهير الرجاء تحيي ذكرى شهداء الأهلي".فيما قال آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إن جماهير الرجاء كانت تقصد الاحتفال بعيد ميلاد النادي الـ73.ولكن بمراجعة سنة تأسيس النادي، وجد أن نادي الرجاء تأسس في يوم 20 مارس/آذار من عام 1949، ما يعني أن عيد الميلاد كان الشهر الماضي.ومما سبق، فإن ذلك يعزز وجهة النظر القائلة بأن الجماهير كانت تحيي ذكرى شهداء الأهلي، في موقف أشاد به عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن الأحمر.وكان الأهلي بطل النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أفريقيا حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي للمسابقة بعد فوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على الرجاء.ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/دوري-أبطال-أفريقيا-الأهلي-يتأهل-على-حساب-الرجاء-ووفاق-سطيف-يطيح-بالترجي-فيديو-1061510884.html
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, رياضة

لقطة أثارت جدلا.. هل كانت جماهير الرجاء تحتفل بعيد ميلاد ناديها أم ذكرى شهداء الأهلي؟.. فيديو

13:30 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAمشجعو نادي الرجاء المغربي
مشجعو نادي الرجاء المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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أثار مشهد لجماهير نادي الرجاء المغربي لكرة القدم خلال مباراة فريقهم أمام الأهلي المصري مساء أمس، جدلا واسعا وتساؤلات حول مغزاه.
وقامت جماهير الرجاء، التي وصل عددها إلى نحو 42 ألف مشجع، بإضاءة كشافات هواتفها في الدقيقة 73 من مواجهة الأهلي.
وهو ما فسره كثيرون على أنه إحياء لذكرى "شهداء" النادي الأهلي الذين قضوا إثر أعمال شغب اندلعت في مباراة أمام النادي المصري في بورسعيد، عام 2012 في كارثة كروية هزت الوسط الرياضي في العالم حينها.
واعتادت جماهير الأهلي أن تحيي ذكرى "شهدائها" البالغ عددهم 74، بإضاءة كشافات هواتفها التي تشبه الشموع، عند الدقيقة 74 من المباريات.
ونشر حساب قناة "بي إن سبورت" الناقلة للبطولة، هذا الفيديو مع تعليق "منظر أقوى من الكلام.. جماهير الرجاء تحيي ذكرى شهداء الأهلي".
فيما قال آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي إن جماهير الرجاء كانت تقصد الاحتفال بعيد ميلاد النادي الـ73.
ولكن بمراجعة سنة تأسيس النادي، وجد أن نادي الرجاء تأسس في يوم 20 مارس/آذار من عام 1949، ما يعني أن عيد الميلاد كان الشهر الماضي.
ومما سبق، فإن ذلك يعزز وجهة النظر القائلة بأن الجماهير كانت تحيي ذكرى شهداء الأهلي، في موقف أشاد به عشاق المارد الأحمر في مصر والوطن الأحمر.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأهل على حساب الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي.. فيديو
07:31 GMT
وكان الأهلي بطل النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أفريقيا حسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي للمسابقة بعد فوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على الرجاء.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة، بعدما تفوق الفريق الجزائري على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع المباراتين.
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