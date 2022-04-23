https://arabic.sputniknews.com/20220423/ماكرون-يتفوق-بفارق-ضئيل-في-آخر-استطلاعات-الرأي-التي-تسبق-الصمت-الانتخابي-1061510334.html
ماكرون يتفوق بفارق ضئيل في آخر استطلاعات الرأي التي تسبق الصمت الانتخابي
ماكرون يتفوق بفارق ضئيل في آخر استطلاعات الرأي التي تسبق الصمت الانتخابي
أظهر آخر استطلاع للرأي أجري في فرنسا تقدم الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، على منافسته، ماري لوبان، بفارق ضئيل. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:13+0000
2022-04-23T07:13+0000
2022-04-23T07:13+0000
الانتخابات الفرنسية
إيمانويل ماكرون
مارين لوبان
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ووفقا لفرانس 24، فإن تقدم ماكرون جاء بفارق أقل مقارنة الذي فاز به في 2017 حينما حصل على 66%.وأظهر الاستطلاع أن نسب الامتناع عن التصويت قد تكون أكبر، وهو ما يقلق منه كلا المرشحين.جاء الاستطلاع قبيل ساعات قليلة من مرحلة الصمت الانتخابي الذي بدأ منتصف ليل الجمعة وتحديدا في الساعة 22:00 (بتوقيت غرينتش).أيضا يتوجب في مرحلة الصمت الانتخابي عدم نشر أي نتائج أو توقعات، إلى أن يتم إعلان التقديرات الأولى، غدا الأحد عند الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت غرينتش).يشار إلى ان نتائج تلك الانتخابات ستكون مثيرة في كل أحوالها، بحيث إذا فاز ماكرون سيصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002، وإذا فازت ماري لوبان فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-لوبان-إذا-تم-انتخابي-رئيسة-فإن-فرنسا-ستنسحب-من-الناتو-1061161850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الانتخابات الفرنسية, إيمانويل ماكرون, مارين لوبان
ماكرون يتفوق بفارق ضئيل في آخر استطلاعات الرأي التي تسبق الصمت الانتخابي
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أظهر آخر استطلاع للرأي أجري في فرنسا تقدم الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، على منافسته، ماري لوبان، بفارق ضئيل.
ووفقا لفرانس 24
، فإن تقدم ماكرون جاء بفارق أقل مقارنة الذي فاز به في 2017 حينما حصل على 66%.
وأظهر الاستطلاع أن نسب الامتناع
عن التصويت قد تكون أكبر، وهو ما يقلق منه كلا المرشحين.
جاء الاستطلاع قبيل ساعات قليلة من مرحلة الصمت الانتخابي الذي بدأ منتصف ليل الجمعة وتحديدا في الساعة 22:00 (بتوقيت غرينتش).
وبموجب الدخول في تلك المرحلة تمنع الاجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية الرقمية للمرشحين.
أيضا يتوجب في مرحلة الصمت الانتخابي عدم نشر أي نتائج أو توقعات، إلى أن يتم إعلان التقديرات الأولى، غدا الأحد عند الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت غرينتش).
يشار إلى ان نتائج تلك الانتخابات ستكون مثيرة في كل أحوالها، بحيث إذا
فاز ماكرون سيصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002، وإذا فازت ماري لوبان فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة الفرنسية.