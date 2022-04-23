https://arabic.sputniknews.com/20220423/ماليزيا-تدرس-الانضمام-لنظام-المراسلات-المالية-الروسي--1061515899.html
ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسي
ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسي
قال السفير الماليزي لدى موسكو، بالا تشاندران، إن بلاده تدرس بعناية نظام الرسائل المالية الروسي وقد تنضم إليه إذا استوفى عددًا من المعايير، بعد إعلان موسكو... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:08+0000
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات بالا تشاندران، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها "أعتقد أن المؤسسات المالية الماليزية ستدرسها بعناية، وإذا استوفت عددًا من المعايير، فسوف تنضم، وإذا لم تكن كذلك، فسوف تنتظر".وأضاف السفير: "هذا لا ينطبق فقط على ماليزيا، ولكن على أي شريك آخر يتعامل مع روسيا، فهم جميعهم يستكشفون سبل كيفية القيام بذلك، إذا كانت هناك مؤشرات على أن هذا حل تجاري جيد، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".وبين تشاندران أن سفارة بلاده واجهت مشاكل مالية بعد العقوبات الغربية ضد بنك "فيه تيه بيه" (VTB)، وتم حظر حسابات بالعملات الأجنبية.وأضاف السفير: "لدينا أموال لكنها محظورة، واتضح أننا لا نملكها. لم أستطع دفع رواتب الموظفين الماليزيين لدي سواء في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان، سيأتي مايو/ أيار قريبا".وأعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الجاري، أن 52 منظمة أجنبية أصبحت أعضاء في النظام الروسي للمراسلات المالية بين البنوك "إس بي إف إس".وتم إنشاء النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس"، استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، والذي ترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في جميع دول العالم تقريبًا.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/البنك-المركزي-الروسي-يعلن-انضمام-52-منظمة-أجنبية-لنظام-سويفت-الروسي-1061319237.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, اقتصاد
ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسي
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قال السفير الماليزي لدى موسكو، بالا تشاندران، إن بلاده تدرس بعناية نظام الرسائل المالية الروسي وقد تنضم إليه إذا استوفى عددًا من المعايير، بعد إعلان موسكو تأسيس بديل لنظام "سويفت" العالمي للمراسلات بين البنوك، استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن ذلك النظام.
موسكو - سبوتنيك
. جاءت تصريحات بالا تشاندران، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها "أعتقد أن المؤسسات المالية الماليزية ستدرسها بعناية، وإذا استوفت عددًا من المعايير، فسوف تنضم، وإذا لم تكن كذلك، فسوف تنتظر".
وأضاف السفير: "هذا لا ينطبق فقط على ماليزيا، ولكن على أي شريك آخر يتعامل مع روسيا، فهم جميعهم يستكشفون سبل كيفية القيام بذلك، إذا كانت هناك مؤشرات على أن هذا حل تجاري جيد، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".
وبين تشاندران أن سفارة بلاده
واجهت مشاكل مالية بعد العقوبات الغربية ضد بنك "فيه تيه بيه" (VTB)، وتم حظر حسابات بالعملات الأجنبية.
وقال إن "المشكلة هي أن الإجراءات أثرت على العمليات المالية للسفارة - حسابنا مفتوح مع بنك (فيه تيه بيه) ، واليوم لا يمكننا تلقي أموال من ماليزيا، ولا يمكننا سحب أموال من حساب في روسيا"، مشيرا إلى أن الدولارات منعت من قبل السلطات الروسية وبالتالي لم تتمكن السفارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف السفير: "لدينا أموال لكنها محظورة، واتضح أننا لا نملكها. لم أستطع دفع رواتب الموظفين الماليزيين لدي سواء في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان، سيأتي مايو/ أيار قريبا".
وأعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الجاري، أن 52 منظمة أجنبية أصبحت أعضاء في النظام الروسي للمراسلات المالية بين البنوك "إس بي إف إس".
وتم إنشاء النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس"، استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، والذي ترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في جميع دول العالم تقريبًا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.