https://arabic.sputniknews.com/20220423/ماليزيا-تدرس-الانضمام-لنظام-المراسلات-المالية-الروسي--1061515899.html

ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسي

ماليزيا تدرس الانضمام لنظام المراسلات المالية الروسي

قال السفير الماليزي لدى موسكو، بالا تشاندران، إن بلاده تدرس بعناية نظام الرسائل المالية الروسي وقد تنضم إليه إذا استوفى عددًا من المعايير، بعد إعلان موسكو... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T10:08+0000

2022-04-23T10:08+0000

2022-04-23T10:08+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101371/18/1013711863_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a6669b2b497011e787f68de989d175.jpg

موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات بالا تشاندران، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها "أعتقد أن المؤسسات المالية الماليزية ستدرسها بعناية، وإذا استوفت عددًا من المعايير، فسوف تنضم، وإذا لم تكن كذلك، فسوف تنتظر".وأضاف السفير: "هذا لا ينطبق فقط على ماليزيا، ولكن على أي شريك آخر يتعامل مع روسيا، فهم جميعهم يستكشفون سبل كيفية القيام بذلك، إذا كانت هناك مؤشرات على أن هذا حل تجاري جيد، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك".وبين تشاندران أن سفارة بلاده واجهت مشاكل مالية بعد العقوبات الغربية ضد بنك "فيه تيه بيه" (VTB)، وتم حظر حسابات بالعملات الأجنبية.وأضاف السفير: "لدينا أموال لكنها محظورة، واتضح أننا لا نملكها. لم أستطع دفع رواتب الموظفين الماليزيين لدي سواء في مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان، سيأتي مايو/ أيار قريبا".وأعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الجاري، أن 52 منظمة أجنبية أصبحت أعضاء في النظام الروسي للمراسلات المالية بين البنوك "إس بي إف إس".وتم إنشاء النظام الروسي لتبادل الرسائل بين البنوك "إس بي إف إس"، استجابة لمخاطر فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، والذي ترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في جميع دول العالم تقريبًا.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/البنك-المركزي-الروسي-يعلن-انضمام-52-منظمة-أجنبية-لنظام-سويفت-الروسي-1061319237.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار العالم الآن, اقتصاد