https://arabic.sputniknews.com/20220423/مجلة-طائرات-بايدن-السرية-التي-أرسلها-إلى-أوكرانيا-تطير-باتجاه-واحد-1061523082.html
مجلة: طائرات بايدن السرية التي أرسلها إلى أوكرانيا "تطير باتجاه واحد"
مجلة: طائرات بايدن السرية التي أرسلها إلى أوكرانيا "تطير باتجاه واحد"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون: يوم الخميس الماضي، أن طائرات مسيرة جديدة من طراز "Phoenix Ghost " يتم توريدها لأوكرانيا في إطار صفقة أسلحة بقيمة 800... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:29+0000
2022-04-23T13:29+0000
2022-04-23T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101360/00/1013600035_0:41:2100:1222_1920x0_80_0_0_7dfb78c38a34b63f01eea1cd1176669e.jpg
أفادت صحيفة "politico" بأن البنتاغون أرسل قائمة بالأسلحة التي تم نشرها في أوكرانيا، والتي تضمنت 121 طائرة بدون طيار من طراز "Phoenix Ghost" إلى جانب مدافع الهاوتزر ومعدات ميدانية تكتيكية وقطع غيار.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider"، اليوم السبت، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود طائرات "Phoenix Ghost" بدون طيار، والتي لا يُعرف الكثير عن مداها وقدراتها الدقيقة.وقال كيربي: "دون الخوض في المواصفات، لكن من الأشياء التي يمكن أن تقوم بها هذه الطائرة بدون طيار تتناسب بشكل جيد مع هذا النوع من التضاريس".وتابع المتحدث: "أعتقد أنني سأتوقف عند هذا الحد. لكن الغرض منها مشابه للغرض من (Switchblade)، وهي في الأساس طائرة بدون طيار ذات اتجاه واحد، وطائرة بدون طيار هجومية. وهذا أساسا ما تم تصميمها للقيام به".وبين كيربي أن الطائرات بدون طيار مزودة بأنظمة (Switchblade) التكتيكية غير المأهولة ذات الاستخدام الواحد، والمعروفة أيضا باسم "طائرات كاميكازي بدون طيار"، والتي أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، 100 طائرة منها، الشهر الماضي.ويمكن للطائرات بدون طيار (Switchblade) التحليق فوق الهدف لمدة تصل إلى 40 دقيقة وضرب الأهداف برؤوس حربية تنفجر عند الاصطدام.ونوه الجنرال إلى أن الطائرة بدون طيار يمكنها الطيران لمدة تزيد عن ست ساعات وتعمل ليلا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، وتتمتع بوقت أطول لمدة الراحة من طائرة "Switchblade".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس، أن "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220423/واشنطن-تضغط-على-الهند-لثنيها-عن-الاعتماد-على-روسيا-في-الاحتياجات-الدفاعية-1061520641.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101360/00/1013600035_185:0:2100:1436_1920x0_80_0_0_c5804d8a0a5f11b4a2e55686e76ccfe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
مجلة: طائرات بايدن السرية التي أرسلها إلى أوكرانيا "تطير باتجاه واحد"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون: يوم الخميس الماضي، أن طائرات مسيرة جديدة من طراز "Phoenix Ghost " يتم توريدها لأوكرانيا في إطار صفقة أسلحة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، حيث تم تصميمها خصيصا بناء على "متطلبات كييف".
أفادت صحيفة "politico" بأن البنتاغون أرسل قائمة بالأسلحة التي تم نشرها في أوكرانيا، والتي تضمنت 121 طائرة بدون طيار من طراز "Phoenix Ghost" إلى جانب مدافع الهاوتزر ومعدات ميدانية تكتيكية وقطع غيار.
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider"
، اليوم السبت، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود طائرات "Phoenix Ghost" بدون طيار، والتي لا يُعرف الكثير عن مداها وقدراتها الدقيقة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الإدلاء بأي تفاصيل محددة عن مواصفات الطائرة، لكنه قال إن "الطائرات المسيرة مناسبة تماما للتضاريس المفتوحة في منطقة دونباس، والتي تشكل حاليا محور الهجوم الروسي الجديد"، على حد زعمه.
وقال كيربي: "دون الخوض في المواصفات، لكن من الأشياء التي يمكن أن تقوم بها هذه الطائرة بدون طيار تتناسب بشكل جيد مع هذا النوع من التضاريس".
وتابع المتحدث: "أعتقد أنني سأتوقف عند هذا الحد. لكن الغرض منها مشابه للغرض من (Switchblade)، وهي في الأساس طائرة بدون طيار ذات اتجاه واحد، وطائرة بدون طيار هجومية. وهذا أساسا ما تم تصميمها للقيام به".
وذكر أن الطائرات المسيرة مزودة بكاميرات على متنها وأن "تركيزها الأساسي ينصب على الهجوم".
وبين كيربي أن الطائرات بدون طيار مزودة بأنظمة (Switchblade) التكتيكية غير المأهولة ذات الاستخدام الواحد، والمعروفة أيضا باسم "طائرات كاميكازي بدون طيار"، والتي أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، 100 طائرة منها، الشهر الماضي.
ويمكن للطائرات بدون طيار (Switchblade) التحليق فوق الهدف لمدة تصل إلى 40 دقيقة وضرب الأهداف برؤوس حربية تنفجر عند الاصطدام.
وبدوره، قال الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، عميد معهد "ميتشل" لدراسات الفضاء، في تصريحات لصحيفة "politico"، إن طائرة "Phoenix Ghost "هي نوع مختلف من الطائرات، إنها طائرة ذات اتجاه واحد فعالة ضد الأهداف الأرضية المتوسطة المدرعة".
ونوه الجنرال إلى أن الطائرة بدون طيار يمكنها الطيران لمدة تزيد عن ست ساعات وتعمل ليلا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، وتتمتع بوقت أطول لمدة الراحة من طائرة "Switchblade".
وتحاول أمريكا جاهدة الضغط على جميع دول العالم وحلفائها، بهدف منع أي تعاون اقتصادي أو عسكري مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما تعمل واشنطن على بيع حلفائها في "الناتو" الأسلحة من أجل تزويد كييف بها، الأمر الذي اعتبره الخبراء تجارة بأرواح المواطنين في أوكرانيا عن طريق تأجيج الصراع.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد
أكدت أمس، أن "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".