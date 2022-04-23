https://arabic.sputniknews.com/20220423/مجلة-طائرات-بايدن-السرية-التي-أرسلها-إلى-أوكرانيا-تطير-باتجاه-واحد-1061523082.html

مجلة: طائرات بايدن السرية التي أرسلها إلى أوكرانيا "تطير باتجاه واحد"

مجلة: طائرات بايدن السرية التي أرسلها إلى أوكرانيا "تطير باتجاه واحد"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون: يوم الخميس الماضي، أن طائرات مسيرة جديدة من طراز "Phoenix Ghost " يتم توريدها لأوكرانيا في إطار صفقة أسلحة بقيمة 800... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T13:29+0000

2022-04-23T13:29+0000

2022-04-23T13:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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أفادت صحيفة "politico" بأن البنتاغون أرسل قائمة بالأسلحة التي تم نشرها في أوكرانيا، والتي تضمنت 121 طائرة بدون طيار من طراز "Phoenix Ghost" إلى جانب مدافع الهاوتزر ومعدات ميدانية تكتيكية وقطع غيار.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider"، اليوم السبت، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن وجود طائرات "Phoenix Ghost" بدون طيار، والتي لا يُعرف الكثير عن مداها وقدراتها الدقيقة.وقال كيربي: "دون الخوض في المواصفات، لكن من الأشياء التي يمكن أن تقوم بها هذه الطائرة بدون طيار تتناسب بشكل جيد مع هذا النوع من التضاريس".وتابع المتحدث: "أعتقد أنني سأتوقف عند هذا الحد. لكن الغرض منها مشابه للغرض من (Switchblade)، وهي في الأساس طائرة بدون طيار ذات اتجاه واحد، وطائرة بدون طيار هجومية. وهذا أساسا ما تم تصميمها للقيام به".وبين كيربي أن الطائرات بدون طيار مزودة بأنظمة (Switchblade) التكتيكية غير المأهولة ذات الاستخدام الواحد، والمعروفة أيضا باسم "طائرات كاميكازي بدون طيار"، والتي أرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، 100 طائرة منها، الشهر الماضي.ويمكن للطائرات بدون طيار (Switchblade) التحليق فوق الهدف لمدة تصل إلى 40 دقيقة وضرب الأهداف برؤوس حربية تنفجر عند الاصطدام.ونوه الجنرال إلى أن الطائرة بدون طيار يمكنها الطيران لمدة تزيد عن ست ساعات وتعمل ليلا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، وتتمتع بوقت أطول لمدة الراحة من طائرة "Switchblade".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس، أن "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".

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رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا