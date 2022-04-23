https://arabic.sputniknews.com/20220423/مجلس-القيادة-اليمني-الخروقات-المستمرة-التي-يرتكبها-الحوثيون-تعزز-عدم-رغبتهم-بتحقيق-السلام-1061506220.html

مجلس القيادة اليمني: الخروقات المستمرة التي يرتكبها الحوثيون تعزز عدم رغبتهم بتحقيق السلام

مجلس القيادة اليمني: الخروقات المستمرة التي يرتكبها الحوثيون تعزز عدم رغبتهم بتحقيق السلام

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، التزامه بهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، متهماً جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بعدم الجدية في تحقيق السلام في... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T03:12+0000

2022-04-23T03:12+0000

2022-04-23T03:12+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "ملتزم بالهدنة الإنسانية رغم الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية والتي تعزز عدم رغبة الميليشيات في تحقيق السلام".وجدد المجلس "التأكيد على سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء"، متهماً جماعة الحوثيين بـ "التعنت والصلف وعدم الاكتراث أبدا لمعاناة شعبنا اليمني".وفي الاجتماع، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن "المرحلة الراهنة تتطلب تظافر جهود الجميع رسمية وشعبية على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية والتي ستنعكس نتائجها على حياة المواطن ومعيشته اليومية".وشدد العليمي على:وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان المبعوث الأممي دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ، يتبادل الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، الاتهامات بارتكاب خروقات لها.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/المجلس-الرئاسي-اليمني-يدعو-للضغط-دولي-على-أنصار-الله-لفتح-المعابر-والالتزام-بالهدنة-1061471414.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله