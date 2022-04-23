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https://arabic.sputniknews.com/20220423/محكمة-الاستئناف-في-سيئول-تقضي-بإلغاء-تعليق-بناء-مسجد-في-شرق-البلاد-1061511371.html
محكمة الاستئناف في سيئول تقضي بإلغاء تعليق بناء مسجد في شرق البلاد
محكمة الاستئناف في سيئول تقضي بإلغاء تعليق بناء مسجد في شرق البلاد
قضت محكمة الاستئناف الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، يإلغاء تعليق بناء مسجد في مدينة دايغوا جنوب شرقي البلاد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:44+0000
2022-04-23T07:44+0000
كوريا الجنوبية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، قضت المحكمة بإلغاء أمر إداري كان قد صدر بتعليق بناء مسجد في مدينة دايغوا، ورفضت مطالب السكان بإلغاء بناء المسجد.وقد بدأت قصة الصراع على بناء هذا المسجد، في سبتمبر/ أيلول من العام قبل الماضي 2020، وذلك عندما وافق مكتب الحي الشمالي "بوك-دونغ" في دايغو، وهي مدينة تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول، على بنائه في منطقة سكنية في منطقة دايهيونغ دونغ.بعدها تقدم المسلمون بالمدينة بدعوى أمام محكمة محلية من أجل إلغاء أمر التعليق، وقضت هذه المحكمة العام الماضي لصالحهم، معللة حكمها بأن "مكتب الحي أصدر أمر التعليق بناء على شكاوى وليس على أسس قانونية".وبالرغم من صدور الحكم فإن وكالة "يونهاب" الكورية تؤكد أن عمليات البناء متوقفة، بسبب عرقلة السكان لها عن طريق "إغلاق مدخل موقع البناء بسياراتهم ووضع ملصقات ولافتات معادية للإسلام في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20210521/كوريا-الجنوبية-تظاهرة-مناهضة-لبناء-مسجد-لأنه-ينتهك-الحق-في-الحياة-والسعادة-1049027609.html
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كوريا الجنوبية

محكمة الاستئناف في سيئول تقضي بإلغاء تعليق بناء مسجد في شرق البلاد

07:44 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesتُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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قضت محكمة الاستئناف الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، يإلغاء تعليق بناء مسجد في مدينة دايغوا جنوب شرقي البلاد.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، قضت المحكمة بإلغاء أمر إداري كان قد صدر بتعليق بناء مسجد في مدينة دايغوا، ورفضت مطالب السكان بإلغاء بناء المسجد.
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وقد بدأت قصة الصراع على بناء هذا المسجد، في سبتمبر/ أيلول من العام قبل الماضي 2020، وذلك عندما وافق مكتب الحي الشمالي "بوك-دونغ" في دايغو، وهي مدينة تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سيئول، على بنائه في منطقة سكنية في منطقة دايهيونغ دونغ.

لكن سكان المنطقة تقدموا بشكاوى لمكتب الحي، مدعين أن وجود المسجد سيعرضهم للضوضاء وغيرها، وهو ما اضطر معه مكتب الحي لإصدار أمر بتعليق بناء المسجد.

بعدها تقدم المسلمون بالمدينة بدعوى أمام محكمة محلية من أجل إلغاء أمر التعليق، وقضت هذه المحكمة العام الماضي لصالحهم، معللة حكمها بأن "مكتب الحي أصدر أمر التعليق بناء على شكاوى وليس على أسس قانونية".

وفي حين لم يقم مكتب الحي بالاستئناف على قرار المحكمة، وكأنه رضي بالحكم، فإن السكان هم من تقدموا لمحكمة الاستئناف رافعين دعوى ومطالبين بوقف البناء، وهو ما نتج عنه الحكم الأخير لصالح استكمال بناء المسجد.

وبالرغم من صدور الحكم فإن وكالة "يونهاب" الكورية تؤكد أن عمليات البناء متوقفة، بسبب عرقلة السكان لها عن طريق "إغلاق مدخل موقع البناء بسياراتهم ووضع ملصقات ولافتات معادية للإسلام في المنطقة".
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