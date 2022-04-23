https://arabic.sputniknews.com/20220423/مرتديا-الزي-العسكري-آبي-أحمد-يشيد-بـالمضحين-بأرواحهم-من-أجل-رؤية-إثيوبيا-الكبرى--1061523448.html
مرتديا الزي العسكري... آبي أحمد يشيد بـ"المضحين بأرواحهم من أجل رؤية إثيوبيا الكبرى"
مرتديا الزي العسكري... آبي أحمد يشيد بـ"المضحين بأرواحهم من أجل رؤية إثيوبيا الكبرى"
أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، بـ"الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة الأمة من أجل تحقيق رؤية إثيوبيا الكبرى". 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:26+0000
2022-04-23T13:26+0000
2022-04-23T13:26+0000
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحمد خلال زيارته القيادة المركزية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجتمعات بلدة سيقوتا بمنطقة واغ حمرا بمنطقة أمهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية.وحرص آبي أحمد على ارتداء الزي العسكري في زيارته.وكتب في بيان له على "فيسبوك": "يشرفني أنني قضيت بعض الوقت مع قواتنا الوطنية البطولية للقيادة المركزية اليوم".وأضاف أن "التضحية والعمل الجاد والمعرفة والرحمة والوحدة سترتقي بأمتنا إلى الذروة التي تستحقها".وخلال مناقشته مع أعضاء المجتمع، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالتمييز المعماري والأساس الفلسفي لشعب أقيو "مما يبرز أهمية الاستفادة من هذه الأصول والحفاظ على الوحدة للتغلب على التحديات"، بحسب قوله.وأشار إلى أن "تجربة الصراع الأخيرة في المنطقة المجاورة، أكدت على أن بناء السلام يستلزم بأن نصبح عملاء سلميين".
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سبوتنيك عربي
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أخبار إثيوبيا, العالم
مرتديا الزي العسكري... آبي أحمد يشيد بـ"المضحين بأرواحهم من أجل رؤية إثيوبيا الكبرى"
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أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، بـ"الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة الأمة من أجل تحقيق رؤية إثيوبيا الكبرى".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أحمد خلال زيارته القيادة المركزية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ومجتمعات بلدة سيقوتا بمنطقة واغ حمرا بمنطقة أمهرة، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح، وفقا وكالة الأنباء الإثيوبية
.
وحرص آبي أحمد على ارتداء الزي العسكري في زيارته.
وكتب في بيان له على "فيسبوك": "يشرفني أنني قضيت بعض الوقت مع قواتنا الوطنية البطولية للقيادة المركزية اليوم".
وأضاف أن "التضحية والعمل الجاد والمعرفة والرحمة والوحدة سترتقي بأمتنا إلى الذروة التي تستحقها".
وخلال مناقشته مع أعضاء المجتمع، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالتمييز المعماري والأساس الفلسفي لشعب أقيو "مما يبرز أهمية الاستفادة من هذه الأصول والحفاظ على الوحدة للتغلب على التحديات"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "تجربة الصراع الأخيرة في المنطقة المجاورة، أكدت على أن بناء السلام يستلزم بأن نصبح عملاء سلميين".