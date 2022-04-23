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https://arabic.sputniknews.com/20220423/مرتديا-الزي-العسكري-الكاظمي-يشرف-بنفسه-على-ملاحقة-بقايا-داعش-في-الأنبار-1061513948.html
مرتديا الزي العسكري.. الكاظمي يشرف بنفسه على ملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار
مرتديا الزي العسكري.. الكاظمي يشرف بنفسه على ملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار
أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه يتولى بنفسه الإشراف على ملاحقة بقايا "داعش" ( تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) غربي البلاد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:07+0000
2022-04-23T09:07+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ووفقا للبيان الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل الكاظمي صباح اليوم السبت، إلى مقر قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار، للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة - المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية غربي البلاد".ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي استمع إلى إيجاز من قيادة عمليات الحدود والقوات الخاصة والرد السريع.وحيا الكاظمي القوات الموجودة، قائلا: "القادة، والضباط، الأبطال في مختلف صنوف قواتنا الأمنية، أحيّيكم، وأشدّ على أيديكم وأنتم تؤدون واجبكم الوطني والإنساني والأخلاقي في حماية كل شبرٍ من العراق وكل مواطن عراقي".وطالب الكاظمي قواته بـ"ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة".وقال: "لقد اطلعت على الخطة المرسومة، واستمعت إلى الإيجاز، دماؤكم غالية.. الاحتياط واجب والحذر أيضاً، والدقة في التنفيذ يعني حفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة".وحسب البيان "تشارك في عمليات الإرادة الصلبة العسكرية بمرحلتها الثانية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الاوسط وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، يسندها جهد استخباري كبير ومعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية".
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

مرتديا الزي العسكري.. الكاظمي يشرف بنفسه على ملاحقة بقايا "داعش" في الأنبار

09:07 GMT 23.04.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه يتولى بنفسه الإشراف على ملاحقة بقايا "داعش" ( تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) غربي البلاد.
ووفقا للبيان الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل الكاظمي صباح اليوم السبت، إلى مقر قيادة قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار، للإشراف على انطلاق عمليات الإرادة الصلبة - المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية غربي البلاد".
ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي استمع إلى إيجاز من قيادة عمليات الحدود والقوات الخاصة والرد السريع.
وحيا الكاظمي القوات الموجودة، قائلا: "القادة، والضباط، الأبطال في مختلف صنوف قواتنا الأمنية، أحيّيكم، وأشدّ على أيديكم وأنتم تؤدون واجبكم الوطني والإنساني والأخلاقي في حماية كل شبرٍ من العراق وكل مواطن عراقي".
وطالب الكاظمي قواته بـ"ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة".
وقال: "لقد اطلعت على الخطة المرسومة، واستمعت إلى الإيجاز، دماؤكم غالية.. الاحتياط واجب والحذر أيضاً، والدقة في التنفيذ يعني حفظ الأرواح وتحقيق الأهداف المطلوبة".
وحسب البيان "تشارك في عمليات الإرادة الصلبة العسكرية بمرحلتها الثانية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الاوسط وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، يسندها جهد استخباري كبير ومعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية".
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