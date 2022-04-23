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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/مروحيات-كا-52-تقوم-بمهمة-تدمير-أهداف-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1061520793.html
مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو
مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عمل ونشاط المروحيات من طراز "كا-52" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:23+0000
2022-04-23T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قيام المروحيات العسكرية الروسية من طراز "كا-52" باستهداف قواعد وتحصينات وأهداف تابعة للجيش الأوكراني.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المروحيات الروسية قامت بتدمير عدد من المركبات والدبابات العسكرية.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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روسيا

مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو

12:23 GMT 23.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022
مروحيات هجومية من طراز كا -52 تابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار ميداني لقوات الفضاء الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عمل ونشاط المروحيات من طراز "كا-52" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأظهر المقطع المنشور قيام المروحيات العسكرية الروسية من طراز "كا-52" باستهداف قواعد وتحصينات وأهداف تابعة للجيش الأوكراني.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المروحيات الروسية قامت بتدمير عدد من المركبات والدبابات العسكرية.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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