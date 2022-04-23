https://arabic.sputniknews.com/20220423/مروحيات-كا-52-تقوم-بمهمة-تدمير-أهداف-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1061520793.html
مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو
مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عمل ونشاط المروحيات من طراز "كا-52" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:23+0000
2022-04-23T12:23+0000
2022-04-23T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قيام المروحيات العسكرية الروسية من طراز "كا-52" باستهداف قواعد وتحصينات وأهداف تابعة للجيش الأوكراني.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المروحيات الروسية قامت بتدمير عدد من المركبات والدبابات العسكرية.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مروحيات "كا-52" تقوم بمهمة تدمير أهداف عسكرية أوكرانية.. فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عمل ونشاط المروحيات من طراز "كا-52" خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأظهر المقطع المنشور قيام المروحيات العسكرية الروسية من طراز "كا-52" باستهداف قواعد وتحصينات وأهداف تابعة للجيش الأوكراني.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المروحيات الروسية قامت بتدمير عدد من المركبات والدبابات العسكرية.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.