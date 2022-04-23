https://arabic.sputniknews.com/20220423/مصدر-ينفي-إصابة-قائد-في-الحرس-الثوري-الإيراني-خلال-هجوم-مسلح-1061512649.html
مصدر ينفي إصابة قائد في الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم مسلح
مصدر ينفي إصابة قائد في الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم مسلح
نفى مصدر مطلع في مقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إصابة العميد، حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري . 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:40+0000
2022-04-23T08:40+0000
2022-04-23T08:40+0000
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إيران
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ونقلت وكالة "إرنا" عن المصدر نفيه لشائعات التي تحدثت إصابة العميد الماسي، مؤكدا أن العميد الآن في أتم الصحة والعافية.وقُتل محمود آبسالان نجل العميد برويز آبسالان، نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، فجر اليوم السبت.وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن القتيل هو أيضا الحارس الخاص للعميد حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأفاد شاهد عيان بأن آبسالان سقط إثر إطلاق النار نفذه مجهولون على سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي".من جانبه، أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.وأوضح مرحمتي أن نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان وتعرضت لإطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل "عناصر شريرة"، على حد تعبيره.
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أخبار العالم الآن, إيران
مصدر ينفي إصابة قائد في الحرس الثوري الإيراني خلال هجوم مسلح
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نفى مصدر مطلع في مقر "قدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إصابة العميد، حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري .
ونقلت وكالة "إرنا"
عن المصدر نفيه لشائعات التي تحدثت إصابة العميد الماسي، مؤكدا أن العميد الآن في أتم الصحة والعافية.
وقُتل محمود آبسالان نجل العميد برويز آبسالان
، نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، فجر اليوم السبت.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن القتيل هو أيضا الحارس الخاص للعميد حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وأفاد شاهد عيان بأن آبسالان سقط إثر إطلاق النار نفذه مجهولون على سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي".
من جانبه، أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.
وأوضح مرحمتي أن نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان وتعرضت لإطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل "عناصر شريرة"، على حد تعبيره.