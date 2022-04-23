https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتدى-الصدر-سنطرح-مشروعا-لتجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1061533718.html
مقتدى الصدر: سنطرح مشروعا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
مقتدى الصدر: سنطرح مشروعا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بهدف التصويت عليه في... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T19:37+0000
2022-04-23T19:37+0000
2022-04-23T19:37+0000
العالم العربي
العراق
إسرائيل
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ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك.وأشار الصدر إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".ويشار إلى أن العراق لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, إسرائيل
مقتدى الصدر: سنطرح مشروعا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
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أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.
ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.
وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني
مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأشار الصدر إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".
يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ويشار إلى أن العراق
لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، في وقت ترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية في البلاد التطبيع معها.