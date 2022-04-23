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https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-نجل-مسؤول-كبير-في-هجوم-على-نقطة-للحرس-الثوري-الإيراني-واعتقال-المنفذين-1061511992.html
مقتل نجل مسؤول كبير في هجوم على نقطة للحرس الثوري الإيراني... واعتقال المنفذين
مقتل نجل مسؤول كبير في هجوم على نقطة للحرس الثوري الإيراني... واعتقال المنفذين
قُتل محمود آبسالان نجل العميد برويز آبسالان، نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، فجر اليوم السبت. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:18+0000
2022-04-23T08:18+0000
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن القتيل هو أيضا الحارس الخاص للعميد حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.وأفاد شاهد عيان بأن آبسالان سقط إثر إطلاق النار نفذه مجهولون على سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي".من جانبه، أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.وأوضح مرحمتي أن نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان وتعرضت لإطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل "عناصر شريرة"، على حد تعبيره.وأكد أن الحادث أسفر عن "استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش"، مشيرا إلى اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار، وأن التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر.
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أخبار العالم الآن

مقتل نجل مسؤول كبير في هجوم على نقطة للحرس الثوري الإيراني... واعتقال المنفذين

08:18 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قُتل محمود آبسالان نجل العميد برويز آبسالان، نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان، فجر اليوم السبت.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن القتيل هو أيضا الحارس الخاص للعميد حسين الماسي، قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وأفاد شاهد عيان بأن آبسالان سقط إثر إطلاق النار نفذه مجهولون على سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي".
من جانبه، أعلن مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي رضا مرحمتي، اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز المحافظة.
وأوضح مرحمتي أن نقطة التفتيش هذه واقعة عند مدخل مدينة زاهدان وتعرضت لإطلاق نار فجر اليوم السبت من قبل "عناصر شريرة"، على حد تعبيره.
وأكد أن الحادث أسفر عن "استشهد محمود آبسالان نجل العميد آبسالان (قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان) الذي كان متواجدا في نقطة التفتيش"، مشيرا إلى اعتقال الضالعين في عملية إطلاق النار، وأن التحقيق جار معهم في الوقت الحاضر.
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