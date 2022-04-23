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https://arabic.sputniknews.com/20220423/منشأة-عسكرية-كويتية-تتعرض-للسرقة-1061520158.html
منشأة عسكرية كويتية تتعرض للسرقة
منشأة عسكرية كويتية تتعرض للسرقة
تعرضت منشأة عسكرية كويتية قيد الإنشاء للسرقة، اليوم السبت، حيث تقدم مراقب يعمل بهندسة الجيش وأبلغ المخفر المختص للمنطقة عن سرقات عدة بالموقع. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:09+0000
2022-04-23T12:09+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وقالت شبكة "الراي" الكويتية إنه بعد جرد الموقع الذي يضم المنشأة بمدينة المطلاع، تبين أن المسروقات عبارة عن "كيابل كهربائية وسيارة".وكشف الجرد كذلك عن وجود تلف في سيارات أخرى حاول الجناة سرقتها، وباشرت السلطات الأمنية عملها حيث تم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.يذكر أن القضية المعروفة باسم "سرقة رمال الكويت" كانت قد شغلت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، حيث قضت محكمة الاستئناف بالكويت، في فبراير/شباط الماضي، بتأييد حكم السجن 10 سنوات بحق المدان في القضية.وقالت صحيفة "القبس"، إن الحكم جاء بعد قيام المدان بتسليم نفسه ومطالبته بعدم عقابه، حيث رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به.وأوضحت الصحيفة أن المدان في القضية هو قيادي بلدية كان قد واجه اتهاما "بالتشوين والتزوير وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 الف متر مربع".
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

منشأة عسكرية كويتية تتعرض للسرقة

12:09 GMT 23.04.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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تعرضت منشأة عسكرية كويتية قيد الإنشاء للسرقة، اليوم السبت، حيث تقدم مراقب يعمل بهندسة الجيش وأبلغ المخفر المختص للمنطقة عن سرقات عدة بالموقع.
وقالت شبكة "الراي" الكويتية إنه بعد جرد الموقع الذي يضم المنشأة بمدينة المطلاع، تبين أن المسروقات عبارة عن "كيابل كهربائية وسيارة".
وكشف الجرد كذلك عن وجود تلف في سيارات أخرى حاول الجناة سرقتها، وباشرت السلطات الأمنية عملها حيث تم تسجيل قضية جناية، فيما تتحرى المباحث عن الواقعة.
يذكر أن القضية المعروفة باسم "سرقة رمال الكويت" كانت قد شغلت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، حيث قضت محكمة الاستئناف بالكويت، في فبراير/شباط الماضي، بتأييد حكم السجن 10 سنوات بحق المدان في القضية.
وقالت صحيفة "القبس"، إن الحكم جاء بعد قيام المدان بتسليم نفسه ومطالبته بعدم عقابه، حيث رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به.
وأوضحت الصحيفة أن المدان في القضية هو قيادي بلدية كان قد واجه اتهاما "بالتشوين والتزوير وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 الف متر مربع".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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