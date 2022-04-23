https://arabic.sputniknews.com/20220423/من-مطار-صنعاء-إلى-عمان-انطلاق-أول-رحلة-تجارية--1061520539.html
من مطار صنعاء إلى عمان انطلاق أول رحلة تجارية
من مطار صنعاء إلى عمان انطلاق أول رحلة تجارية
أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي شمالي اليمن، ستكون يوم الأحد بعد إغلاق دام منذ عام 2016، وقد أعلن... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:23+0000
2022-04-23T12:23+0000
2022-04-23T12:23+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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من مطار صنعاء الى عمان انطلاق اول رحلة تجارية
من مطار صنعاء الى عمان انطلاق اول رحلة تجارية
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اعلن في 1 أبريل/نيسان الجاري، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.ضيفنا رئيس قطاع السياحة اليمنية محمد بازع يقول: "إن أنباء انطلاق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لاقت ترحيبا واسعا في اليمن، وأكد أن الوضع الإنساني والاقتصادي بات لا يحتمل، وأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على ارتفاع الأسعار للمحروقات والمواد الغذائية وغيرها. بالإضافة إلى أن اليمنيين لا يتلقون المساعدات الإنسانية والطبية بسبب الأزمة العالمية الحالية.فهل هذه الرحلات هي إشارة بداية النهاية للحرب على اليمن والمستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وهل سيتحسن الوضع الاقتصادي والإنساني من خلال تسيير هذه الرحلات؟التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
من مطار صنعاء إلى عمان انطلاق أول رحلة تجارية
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أعلنت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية أن تشغيل أول رحلة تجارية إلى مطار صنعاء الدولي شمالي اليمن، ستكون يوم الأحد بعد إغلاق دام منذ عام 2016، وقد أعلن الطيران المدني أن الأولوية ستكون للمرضى.
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اعلن في 1 أبريل/نيسان الجاري، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، ومن أبرز بنود الهدنة، إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن.
ضيفنا رئيس قطاع السياحة اليمنية محمد بازع يقول: "إن أنباء انطلاق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء لاقت ترحيبا واسعا في اليمن، وأكد أن الوضع الإنساني والاقتصادي بات لا يحتمل، وأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على ارتفاع الأسعار للمحروقات والمواد الغذائية وغيرها. بالإضافة إلى أن اليمنيين لا يتلقون المساعدات الإنسانية والطبية بسبب الأزمة العالمية الحالية.
فهل هذه الرحلات هي إشارة بداية النهاية للحرب على اليمن والمستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وهل سيتحسن الوضع الاقتصادي والإنساني من خلال تسيير هذه الرحلات؟
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق