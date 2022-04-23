https://arabic.sputniknews.com/20220423/هل-ينجح-البرهان-في-تكوين-حاضنة-شعبية-بعد-مرور-خمسة-أشهر-على-قرارات-أكتوبر-1061529170.html

هل ينجح البرهان في تكوين حاضنة شعبية بعد مرور 5 أشهر على قرارات أكتوبر

هل ينجح البرهان في تكوين حاضنة شعبية بعد مرور 5 أشهر على قرارات أكتوبر

اعتبر البعض التصريحات الأخيرة لعبد الفتاح البرهان، حول الحوار والتوافق ووحدة الصف في السودان، نوعا من البحث السياسي عن حاضنة شعبية في الشارع بعد أكثر من خمسة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T16:10+0000

2022-04-23T16:10+0000

2022-04-23T16:11+0000

أخبار السودان اليوم

تقارير سبوتنيك

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ويرى الكثيرون أن هذه القرارات أدخلت البلاد في نفق مظلم في توقيت خطير تمر به البلاد وأزمات متتالية تضرب كل مناحي الحياة.هل ينجح البرهان في الوصول إلى حالة من القبول والتأييد الشعبي لإخراج السودان من تلك الأزمات الطاحنة وإيصالها إلى الانتخابات وتسليم السلطة لرئيس وحكومة مدنيين، أم أن تلك اللغة لن تفلح مع الشارع الذي يرى أنه لم يجن شيئا من ثمار ثورته التي تم اختطافها من جانب العسكر ولم ينل أي من شعاراته التي رفعها "عيش وحرية وعدالة".. فما الذي ستكشفه الأيام القادمة؟بداية يقول رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، محمد مصطفى، إن التاريخ يحدثنا عن السياسة وساحتها، وعن الحكومات السودانية مدنية كانت أم عسكرية التي توالت عليه منذ مطلع يناير/كانون الثاني 1965 وحتى إنقلاب 25 أكتوبر 2021، وبكل أسف ظل المدنيون هم أساس كل الانقلابات العسكرية وحكوماتها، حيث كانت وظلت الأحزاب السياسية تجند عناصر داخل الجيش وتستخدمها عندما تفشل في ممارسة الديمقراطية في برلماناتها ومجالس وزرائها.الغطاء المدنيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، حتى انقلاب 25 أكتوبر الماضي ما كان لينجح لولا انقسام قوى الحرية والتغيير، وتحالف جزء منها مع المكون العسكري وتوفير الغطاء المدني له لينفذه، والآن قد تمايزت الصفوف ما بين قوى ثورية ديمقراطية تسعى لإستعادة المسار الثوري المدني الانتقالي لتحقيق أهداف الثورة، وبين قوى مدنية انقلابية أحكمت تحالفها مع العسكر وبدأت تجمع كل الأجسام الشبيهة، من قوى إسمية ليست ذات وزن وبعض زعماء الإدارة الأهلية والطرق الصوفية، التي ظلت داعمة لنظام الإنقاذ المباد، كما استقطبت تلك الأحزاب التي ظلت شريكة في حكومة الإنقاذ حتى ليلة سقوطها، لتعلن عن حاضنة مدنية جديدة تشارك العسكر لاستكمال مسيرته الانقلابية انتهاء بانتخابات مزورة ينبثق عنها نظام شبيه لنظام الإنقاذ ليكون نظاما تمهيديا لعودة الإسلاميين إلى السلطة.وتابع مصطفى، أن ما يجب تأكيده هنا هو استحالة إقناع الشارع بأي حاضنة غير ثورية لا تمثل الثوار، فالثورة ماضية إلى نهايتها الحتمية التي تنتهي إلى حكومة مدنية انتقالية تحقق شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة".فض الشراكةوفي سياق آخر يرى المحلل السياسي السوداني، ربيع عبد العاطي، أن ما حدث في أكتوبر 2021 ليس انقلابا كما يروج له البعض، ولكن ما حدث في الحادي عشر من أبريل/نيسان 2019 هو الانقلاب الحقيقي على رئيس منتخب ودستور شهد عليه العالم، وهو دستور 2005، الذي تم بموجبه وضع شكل البرلمان الذي شاركت فيه كل القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية التي ذهبت بالجنوب في استفتاء تقرير المصير.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن دستور 2005 حدد كيف يتم استبدال رئيس محل رئيس، والخطأ الأكبر بأن انقلاب 11 أبريل 2019، قد جنح نحو مشاركة قوى سياسية لا وزن لها شعبيا وغير مفوضة، وعليه فإن ما حدث من تغيير مؤخرا من جانب البرهان كان فضا للشراكة، وليس انقلابا لأن الانقلاب هو الأول باسم الانحياز للشعب.الحاضنة الحقيقيةوتابع المحلل السياسي، إذا كان العسكريون صادقون بقيادة البرهان، عليهم نفض أيديهم من الأحزاب وتكوين حكومة مستقلة من تكنوقراط، وهي التي طالب بها الشعب للوصول لإنتخابات تسفر عن تفويض شعبي لحكومة شرعية، والرأي العام يتطلع نحو ذلك، فإذا حدث فتلك هي الحاضنة لما تبقى من الفترة الانتقالية، وليست حاضنة للبرهان أو لما حدث من انقلاب هو في الأصل ليس في 25 أكتوبر 2021، وإنما في 11 أبريل من العام 2019، وعقد اتفاقيات معلولة وخاطئة مع الأحزاب العلمانية اليسارية فسرقت إرادة الجماهير من غير تفويض.ووقّعت 8 كيانات سياسية سودانية، الاثنين الماضي، وثيقة تأسيس لتحالف جديد تحت مسمى "التيار الإسلامي العريض"، لتحقيق الاندماج التنظيمي بينها بحسب صحف سودانية.ويضم الكيان الجديد الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحركة الإصلاح الآن، وحزب دولة القانون والتنمية، ومنبر السلام العادل.وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم، تلاها مشاركة الآلاف من أنصار التيار في حفل إفطار في حديقة الرياض بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وتزامن ذلك مع موائد إفطار نظمها التيار في عدد من ولايات السودان.وحدة الصفوجاء في الميثاق أن "وحدة الصف الإسلامي فريضة شرعية وضرورة واقعية وواجب متحتم لا سيما وبلادنا تشهد تهديدا وجوديا جديا يستهدف هويتها وقيمها الفاضلة بالطمس والتجريف".وتابع الميثاق: "من الأهداف التي نستشرفها من هذا الاصطفاف الحرص على تنزيل قيم الدين على جميع أوجه الحياة في شؤون المعاش والمعاد في شمول وتكامل". وأضاف أن هذا الإعلان مفتوح أمام كل طرف أو جهة تجد في نفسها توافقا معه أو استئناسا بما ورد فيه من معان، بل إنه شأن كل عمل يجتهد فيه الناس سيظل متاحا لتقويمه أو تعديله بالحذف والإضافة.وأطلقت مجموعات في السودان، تصف نفسها بالثوار، دعوات للعصيان المدني الشامل في العاصمة الخرطوم على أن يكون ذلك بعد عطلة عيد الفطر.عصيان مدنيوذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن "مجموعات من الثوار دعت إلى العصيان المدني وتتريس كامل للعاصمة عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ودعا الثوار إلى جعل العاصمة منطقة محظورة مع إطلاق مواكب سلمية لإسقاط الحكومة".في سياق متصل، قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، يوم الاثنين الماضي، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي".وحسب وكالة أنباء السودان، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات، وأكد المجلس، بحسب عبد الجبار، مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة، فيما رفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.يأتي ذلك غداة إعلان قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.ويمر السودان بحالة انسداد أفق سياسي وفراغ دستوري وحكومي لما يقارب الـ6 أشهر، بعد الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك