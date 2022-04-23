هيئة التحقيق: روسيا ستحقق في وجود مخربين من القوات الجوية البريطانية في أوكرانيا
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
© Sputnik . Sergey Averin/
ستحقق لجنة التحقيق الروسية في ما ورد عن أنشطة لمخربين تابعين للقوات الجوية الخاصة البريطانية في مناطق أوكرانيا ، وفق ما ذكرته عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الهيئة، "أصدر رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، تعليمات بتحليل المعلومات حول نشر بريطانيا لمتخصصين في التخريب بالقرب من لفيف، في إطار القضايا الجنائية قيد التحقيق بشأن جرائم النازيين الأوكرانيين".
يشار إلى أن المملكة المتحدة أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفوف لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية. ويختص هؤلاء بتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية، وعمليات اغتيال للشخصيات السياسية، فضلاً عن التحضير لهجمات إرهابية.
وقالت الإدارة أنه سيتم فحص البيانات المحددة بعناية، وستكفل لجنة التحقيق، في نطاق اختصاصها ، البحث المستمر عن الأشخاص المتورطين في دعم النظام النازي الحالي في كييف في أنشطة التخريب في أراضي أوكرانيا، ولا سيما الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والعسكريين الروس.
يشار إلى أن المملكة المتحدة أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفوف لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية. ويختص هؤلاء بتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية، وعمليات اغتيال للشخصيات السياسية، فضلاً عن التحضير لهجمات إرهابية.
وقالت الإدارة أنه سيتم فحص البيانات المحددة بعناية، وستكفل لجنة التحقيق، في نطاق اختصاصها ، البحث المستمر عن الأشخاص المتورطين في دعم النظام النازي الحالي في كييف في أنشطة التخريب في أراضي أوكرانيا، ولا سيما الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والعسكريين الروس.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.