https://arabic.sputniknews.com/20220423/هيئة-التحقيق-روسيا-ستحقق-في-وجود-مخربين-من-القوات-الجوية-البريطانية-في-أوكرانيا-1061515529.html

هيئة التحقيق: روسيا ستحقق في وجود مخربين من القوات الجوية البريطانية في أوكرانيا

هيئة التحقيق: روسيا ستحقق في وجود مخربين من القوات الجوية البريطانية في أوكرانيا

ستحقق لجنة التحقيق الروسية في ما ورد عن أنشطة لمخربين تابعين للقوات الجوية الخاصة البريطانية في مناطق أوكرانيا ، وفق ما ذكرته عبر قناتها على تلغرام اليوم... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T09:49+0000

2022-04-23T09:49+0000

2022-04-23T09:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061356311_0:152:3166:1933_1920x0_80_0_0_ffeb79d9366fa5b4fb9561d3140df21d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان الهيئة، "أصدر رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، تعليمات بتحليل المعلومات حول نشر بريطانيا لمتخصصين في التخريب بالقرب من لفيف، في إطار القضايا الجنائية قيد التحقيق بشأن جرائم النازيين الأوكرانيين".يشار إلى أن المملكة المتحدة أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفوف لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية. ويختص هؤلاء بتنظيم المسيرات الاحتجاجية الجماهيرية، وعمليات اغتيال للشخصيات السياسية، فضلاً عن التحضير لهجمات إرهابية.وقالت الإدارة أنه سيتم فحص البيانات المحددة بعناية، وستكفل لجنة التحقيق، في نطاق اختصاصها ، البحث المستمر عن الأشخاص المتورطين في دعم النظام النازي الحالي في كييف في أنشطة التخريب في أراضي أوكرانيا، ولا سيما الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين والعسكريين الروس.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, بريطانيا