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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/واشنطن-تضغط-على-الهند-لثنيها-عن-الاعتماد-على-روسيا-في-الاحتياجات-الدفاعية-1061520641.html
واشنطن تضغط على الهند لثنيها عن الاعتماد على روسيا في الاحتياجات الدفاعية
واشنطن تضغط على الهند لثنيها عن الاعتماد على روسيا في الاحتياجات الدفاعية
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة تحاول حث الهند وبعض الدول على عدم الاعتماد على روسيا في احتياجاتها الدفاعية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:30+0000
2022-04-23T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي: "لقد كنا واضحين جدا مع الهند والدول الأخرى، بأننا لا نريد أن نراهم يعتمدون على روسيا لتلبية الاحتياجات الدفاعية. لم نكن سوى صادقين بشأن ذلك ونحبطه"، بحسب مزاعمه.وقال كيربي في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة: "في الوقت نفسه، نقدر أيضًا الشراكة الدفاعية التي لدينا مع الهند. وكما ثبت قبل أسبوع، نحن نبحث عن طرق لتحسين ذلك في المستقبل. سيستمر هذا لأنه مهم"، بحسب "timesofindia" الهندية.وأضاف المتحدث قائلا، إن "الهند هي مزود للأمن في المنطقة ونحن نقدر ذلك".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن : "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-تصريحات-المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-مساعدة-وهمية-ومباشرة-للإرهاب-1061500614.html
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html
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العالم, رصد عسكري

واشنطن تضغط على الهند لثنيها عن الاعتماد على روسيا في الاحتياجات الدفاعية

12:30 GMT 23.04.2022
CC0 / / العلم الهندي
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
CC0 / /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة تحاول حث الهند وبعض الدول على عدم الاعتماد على روسيا في احتياجاتها الدفاعية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي: "لقد كنا واضحين جدا مع الهند والدول الأخرى، بأننا لا نريد أن نراهم يعتمدون على روسيا لتلبية الاحتياجات الدفاعية. لم نكن سوى صادقين بشأن ذلك ونحبطه"، بحسب مزاعمه.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة: "في الوقت نفسه، نقدر أيضًا الشراكة الدفاعية التي لدينا مع الهند. وكما ثبت قبل أسبوع، نحن نبحث عن طرق لتحسين ذلك في المستقبل. سيستمر هذا لأنه مهم"، بحسب "timesofindia" الهندية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: تصريحات الخارجية الأمريكية حول ماريوبول مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب
أمس, 16:48 GMT
وأضاف المتحدث قائلا، إن "الهند هي مزود للأمن في المنطقة ونحن نقدر ذلك".

وتحاول أمريكا جاهدة الضغط على جميع دول العالم وحلفائها، بهدف منع أي تعاون اقتصادي أو عسكري مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما تعمل واشنطن على بيع حلفائها في "الناتو" الأسلحة من أجل تزويد كييف بها، الأمر الذي اعتبره الخبراء تجارة بأرواح المواطنين في أوكرانيا عن طريق تأجيج الصراع.

صورة الرئيس الأمريكي جورج واشنطن على الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
وكالة صينية: هيمنة الدولار هي "برج من المكعبات" بدأ بالتساقط
أمس, 15:04 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن : "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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