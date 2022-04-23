https://arabic.sputniknews.com/20220423/واشنطن-تضغط-على-الهند-لثنيها-عن-الاعتماد-على-روسيا-في-الاحتياجات-الدفاعية-1061520641.html

واشنطن تضغط على الهند لثنيها عن الاعتماد على روسيا في الاحتياجات الدفاعية

واشنطن تضغط على الهند لثنيها عن الاعتماد على روسيا في الاحتياجات الدفاعية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الولايات المتحدة تحاول حث الهند وبعض الدول على عدم الاعتماد على روسيا في احتياجاتها الدفاعية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T12:30+0000

2022-04-23T12:30+0000

2022-04-23T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

رصد عسكري

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي: "لقد كنا واضحين جدا مع الهند والدول الأخرى، بأننا لا نريد أن نراهم يعتمدون على روسيا لتلبية الاحتياجات الدفاعية. لم نكن سوى صادقين بشأن ذلك ونحبطه"، بحسب مزاعمه.وقال كيربي في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة: "في الوقت نفسه، نقدر أيضًا الشراكة الدفاعية التي لدينا مع الهند. وكما ثبت قبل أسبوع، نحن نبحث عن طرق لتحسين ذلك في المستقبل. سيستمر هذا لأنه مهم"، بحسب "timesofindia" الهندية.وأضاف المتحدث قائلا، إن "الهند هي مزود للأمن في المنطقة ونحن نقدر ذلك".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس أن : "أوكرانيا ذاتها، والمواطنين في ماريوبول والمدن الأخرى، تهم واشنطن فقط من حيث جني الأرباح من توريد الأسلحة إلى هناك والقتال ضد روسيا حتى (حتى آخر أوكراني)، كما تكرر وزارة الخارجية (الأمريكية)".

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العالم, رصد عسكري