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وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية
وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية
أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت، عدم وجود أي تنسيق مع تركيا بشأن العملية العسكرية "قفل المخلب". 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T18:21+0000
2022-04-23T18:21+0000
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ونقلت قناة العربية، مساء اليوم السبت، عن فؤاد حسين أن بغداد لا تنسق مع أنقرة بشأن العملية التركية العسكرية شمالي العراق، واصفا تلك العملية بالقديمة الجديدة.وقال الوزير العراقي إن عناصر "حزب العمال الكردستاني" تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا.يذكر أن فؤاد حسين قد وجه رسالة غير مباشرة إلى تركيا بشأن عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال العراق " قفل مخلب"، حيث دعا وزير الخارجية العراقي "دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية" في بلاده.وأشار بيان مكتب وزير الخارجية العراقي إلى أن تلك الأنشطة العسكرية "تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية" التي تجمع تركيا والعراق، مشددا على أن العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار.وأطلقت تركيا، فجر الإثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وأدانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي، ونفت بغداد التنسيق مع أنقرة بشأن تلك العملية.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج. فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وكانت أنقرة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليتها "نسر الشتاء" في شمالي العراق، معلنة تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، فضلاً عن تحييد عدد كبير من المسلحين.وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا"، بمناطق في شمال العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنزال-للقوات-الخاصة-التركية-في-شمال-العراق-ضمن-عملية-عسكرية-1061497161.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: لا يوجد تنسيق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية

18:21 GMT 23.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت، عدم وجود أي تنسيق مع تركيا بشأن العملية العسكرية "قفل المخلب".
ونقلت قناة العربية، مساء اليوم السبت، عن فؤاد حسين أن بغداد لا تنسق مع أنقرة بشأن العملية التركية العسكرية شمالي العراق، واصفا تلك العملية بالقديمة الجديدة.
وقال الوزير العراقي إن عناصر "حزب العمال الكردستاني" تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا.
قوات تركية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
إنزال للقوات الخاصة التركية في شمال العراق ضمن عملية عسكرية
أمس, 15:04 GMT
يذكر أن فؤاد حسين قد وجه رسالة غير مباشرة إلى تركيا بشأن عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال العراق " قفل مخلب"، حيث دعا وزير الخارجية العراقي "دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية" في بلاده.
وأشار بيان مكتب وزير الخارجية العراقي إلى أن تلك الأنشطة العسكرية "تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية" التي تجمع تركيا والعراق، مشددا على أن العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع دول الجوار.
وأطلقت تركيا، فجر الإثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وأدانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي، ونفت بغداد التنسيق مع أنقرة بشأن تلك العملية.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج. فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وكانت أنقرة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليتها "نسر الشتاء" في شمالي العراق، معلنة تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، فضلاً عن تحييد عدد كبير من المسلحين.
وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا"، بمناطق في شمال العراق.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:04 GMT
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