https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-الخارجية-الياباني-سنتعاون-مع-أمريكا-بشكل-وثيق-ونعزز-قدراتنا-الدفاعية--1061525589.html
وزير الخارجية الياباني: سنتعاون مع أمريكا بشكل وثيق ونعزز قدراتنا الدفاعية
وزير الخارجية الياباني: سنتعاون مع أمريكا بشكل وثيق ونعزز قدراتنا الدفاعية
تعهد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم السبت، أن بلاده ستعزز قوة جيشها لمساعدة أمريكا في الحفاظ على الأمن الإقليمي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:33+0000
2022-04-23T14:33+0000
2022-04-23T14:33+0000
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جاء ذلك خلال زيارة هاياشي لحاملة طائرات أمريكية تقوم بدوريات في المياه الآسيوية، وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية.وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، في تصريحات للصحفيين داخل حظيرة طائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تبحر في المياه جنوب طوكيو: "اليوم تمكنت من تجربة خط المواجهة الأمامي للأمن القومي بشكل مباشر".ويأتي حديث يوشيماسا هاياشي وسط قلق بلاده من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تشجع الصين المجاورة على استخدام القوة العسكرية للفوز بالسيطرة على تايوان، وتهديد الجزر اليابانية القريبة.كما أعربت اليابان عن قلقها إزاء تعميق العلاقات الأمنية بين بكين وموسكو، والتي تضمنت تدريبات مشتركة في المياه المحيطة باليابان.وقام وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية مع السفير الأمريكي في طوكيو، رام إيمانويل.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/إعلام-الصين-والهند-تحبطان-الخطط-الغربية-لـ-خنق-روسيا-1061421035.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الياباني: سنتعاون مع أمريكا بشكل وثيق ونعزز قدراتنا الدفاعية
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تعهد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم السبت، أن بلاده ستعزز قوة جيشها لمساعدة أمريكا في الحفاظ على الأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال زيارة هاياشي لحاملة طائرات أمريكية تقوم بدوريات في المياه الآسيوية، وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"
اليابانية.
وقال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، في تصريحات للصحفيين داخل حظيرة طائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، التي تبحر في المياه جنوب طوكيو: "اليوم تمكنت من تجربة خط المواجهة الأمامي للأمن القومي بشكل مباشر".
وأضاف أن اليابان "ستعزز بشكل كبير" قدراتها الدفاعية، وستعمل بشكل وثيق مع أمريكا".
ويأتي حديث يوشيماسا هاياشي وسط قلق بلاده من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تشجع الصين المجاورة على استخدام القوة العسكرية للفوز بالسيطرة على تايوان، وتهديد الجزر اليابانية القريبة.
كما أعربت اليابان عن قلقها إزاء تعميق العلاقات الأمنية بين بكين وموسكو، والتي تضمنت تدريبات مشتركة في المياه المحيطة باليابان.
وقام وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بزيارة حاملة الطائرات الأمريكية مع السفير الأمريكي في طوكيو، رام إيمانويل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.