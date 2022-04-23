https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-المالية-الألماني-يدعو-حكومة-بلاده-إلى-إمداد-كييف-بأسلحة-ثقيلة-1061527859.html
وزير المالية الألماني يدعو حكومة بلاده إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة
وزير المالية الألماني يدعو حكومة بلاده إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة
دعا وزير المالية الألماني، كريستيان ليندر، الحكومة الألمانية إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:36+0000
2022-04-23T15:36+0000
2022-04-23T15:36+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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برلين- سبوتنيك. وقال ليندر، خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الألماني الحر، إن "الحزب يثق في المستشار الفيدرالي أولاف شولتس وسياسته تجاه أوكرانيا، ولكن من الواضح أن البلاد [أوكرانيا] بحاجة إلى أسلحة ثقيلة".وأشار ليندر إلى ضرورة أن تصبح ألمانيا مستقلة عن إمدادات الطاقة من روسيا بأسرع وقت ممكن، مشككا في إمكانية فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة من روسيا.وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
وزير المالية الألماني يدعو حكومة بلاده إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة
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دعا وزير المالية الألماني، كريستيان ليندر، الحكومة الألمانية إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
برلين- سبوتنيك. وقال ليندر، خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الألماني الحر، إن "الحزب يثق في المستشار الفيدرالي أولاف شولتس وسياسته تجاه أوكرانيا
، ولكن من الواضح أن البلاد [أوكرانيا] بحاجة إلى أسلحة ثقيلة".
وأشار ليندر إلى ضرورة أن تصبح ألمانيا مستقلة عن إمدادات الطاقة من روسيا بأسرع وقت ممكن، مشككا في إمكانية فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة من روسيا.
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، أعلن بوقت سابق هذا الأسبوع، أن ألمانيا لم يعد بإمكانها إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بسبب استنفاد مخازن الأسلحة لديها عمليا، بينما قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، إن توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا "لا يجب أن يكون من المحظورات".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية
الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 نيسان/أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.