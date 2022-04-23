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https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-المالية-النمساوي-حظر-الغاز-الروسي-سيضر-بالنمسا-أكثر-من-روسيا-1061507309.html
وزير المالية النمساوي: حظر الغاز الروسي سيضر بالنمسا أكثر من روسيا
وزير المالية النمساوي: حظر الغاز الروسي سيضر بالنمسا أكثر من روسيا
قال وزير الخارجية النمساوي، ماغنوس برونر، اليوم السبت، إن بلاده لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T02:12+0000
2022-04-23T02:12+0000
روسيا
النمسا
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موسكو - سبوتنيك. في الأسبوع الماضي، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الحظر المفروض على الغاز الروسي لن تدعمه النمسا وألمانيا والمجر.وقال برونر لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "بمجرد أن تضربك العقوبات أكثر من الطرف المستهدف بالعقوبة، أعتقد وقتها لن يكون هناك فائدة كبيرة".وأضاف أن النمسا ليس لديها خيار لأن اقتصاد البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي.وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز هذه التقديرات بأنها "خاطئة" و"غير مسؤولة".في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الخميس، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى "توخي الحذر" بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذرة من الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ميدفيديف-الغرب-لن-يصمد-أسبوعا-دون-الغاز-الروسي-1061505959.html
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روسيا, النمسا

وزير المالية النمساوي: حظر الغاز الروسي سيضر بالنمسا أكثر من روسيا

02:12 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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قال وزير الخارجية النمساوي، ماغنوس برونر، اليوم السبت، إن بلاده لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو.
موسكو - سبوتنيك. في الأسبوع الماضي، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الحظر المفروض على الغاز الروسي لن تدعمه النمسا وألمانيا والمجر.
وقال برونر لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "بمجرد أن تضربك العقوبات أكثر من الطرف المستهدف بالعقوبة، أعتقد وقتها لن يكون هناك فائدة كبيرة".
وأضاف أن النمسا ليس لديها خيار لأن اقتصاد البلاد يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي.
دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
ميدفيديف: الغرب لن يصمد أسبوعا دون الغاز الروسي
أمس, 23:07 GMT
وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 خبراء اقتصاديين جامعيين تداعيات الحظر الكامل على الطاقة بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% إلى 3% فقط.
ومع ذلك، حذر القادة الصناعيون من أن التأثير سيكون أكثر حدة، كما رفض السياسيون المزاعم بأن الضربة الاقتصادية ستكون طفيفة، حيث وصف المستشار الألماني أولاف شولتز هذه التقديرات بأنها "خاطئة" و"غير مسؤولة".
في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الخميس، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاتحاد الأوروبي إلى "توخي الحذر" بشأن حظر واردات الطاقة الروسية، محذرة من الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه الخطوة بالاقتصاد العالمي.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:58 GMT
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