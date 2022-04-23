https://arabic.sputniknews.com/20220423/وزير-لبناني-أمننا-الغذائي-في-أمان-لمدة-3-أشهر-1061521371.html
وزير لبناني: أمننا الغذائي في أمان لمدة 3 أشهر
وزير لبناني: أمننا الغذائي في أمان لمدة 3 أشهر
أكد وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، أن الأمن الغذائي اللبناني في أمان لمدة 3 أشهر على الأقل. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:38+0000
2022-04-23T12:38+0000
2022-04-23T12:38+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوشكيان: "الأمن الغذائي بمأمن عن المخاطر أقله لثلاثة أشهر".وأوضح أن العمل جار لمراقبة السوق، مشددا على أنه يتم العمل الآن على "منع التصدير من جديد في حال قلت المنتجات محليا".وبخصوص عدم تنفيذ الوعود الحكومية في موضوع الكهرباء، أشار بوشكيان إلى أنّ "البنك الدولي كما صرح وزير الطاقة وليد فياض، تخلف عن وعوده بتمويل الخطة بزيادة ساعات التغذية".وأبدى تخوفاته من أن يكون رفض البنك الدولي قائما على توجهات سياسية، متوقعا أن "يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حلحلة هذه العقد بالذات".وحذر بوشكيان قائلا: "نحن في مرحلة شعبوية ومزايدات في كثير من القضايا، وأتمنى أن يتم إبعاد هذه الأمور عن السياسة لأننا في مرحلة مصيرية وحساسة".
https://arabic.sputniknews.com/20200830/الأمم-المتحدة-نصف-سكان-لبنان-مهددون-بانعدام-الأمن-الغذائي-بعد-انفجار-مرفأ-بيروت-1046397889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
وزير لبناني: أمننا الغذائي في أمان لمدة 3 أشهر
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أكد وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان، أن الأمن الغذائي اللبناني في أمان لمدة 3 أشهر على الأقل.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة
اللبناني، قال بوشكيان: "الأمن الغذائي بمأمن عن المخاطر أقله لثلاثة أشهر".
وأوضح أن العمل جار لمراقبة السوق، مشددا على أنه يتم العمل الآن على "منع التصدير من جديد في حال قلت المنتجات محليا".
ولفت الوزير اللبناني إلى أن "الصناعة المحلية تتقدم ولا سيما في المجال الغذائي"، حسب تعبيره.
وبخصوص عدم تنفيذ الوعود الحكومية في موضوع الكهرباء، أشار بوشكيان إلى أنّ "البنك الدولي كما صرح وزير الطاقة وليد فياض، تخلف عن وعوده بتمويل الخطة بزيادة ساعات التغذية".
وأبدى تخوفاته من أن يكون رفض البنك الدولي قائما على توجهات سياسية، متوقعا أن "يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حلحلة هذه العقد بالذات".
وطمأن الوزير اللبناني مواطنيه بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد، مؤكدا أنه "لا شيء يمر من دون أن يوافق لبنان عليه ولمصلحته، مع مراعاة الشروط لا سيما الاصلاحات المترتبة عليه".
وحذر بوشكيان قائلا: "نحن في مرحلة شعبوية ومزايدات في كثير من القضايا، وأتمنى أن يتم إبعاد هذه الأمور عن السياسة لأننا في مرحلة مصيرية وحساسة".