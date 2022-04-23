https://arabic.sputniknews.com/20220423/وفاة-8-معتمرين-مصريين-إثر-انقلاب-حافلة-في-السعودية-1061527547.html
وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية
وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية
توفي 8 مصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم إلى جانب آخرين. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:09+0000
2022-04-23T15:09+0000
2022-04-23T15:09+0000
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104123/55/1041235544_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_daee0d2610f438c53c9ed8db6a06ff6a.jpg
ووقع الحادث، أمس الجمعة، على طريق المدينة المنورة في السعودية، المعروف بـ"طريق الهجرة السريع"، عند الكيلو 140.وأفاد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عادل حنفي، في تصريحات لصحيفة "الوفد" المصرية أن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة.وأشار حنفي إلى أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في "تريلا" أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة، ما أسفر عن تهشم واجهة الحافلة وتحطمها.ولفت إلى أن القنصلية العامة بجدة تتابع منذ أمس الجمعة ملابسات الحادث، تمهيدا لنقل الجثامين لمصر.
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104123/55/1041235544_72:0:1928:1392_1920x0_80_0_0_77c1ac6f989350cd24bca522577c426c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي
وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية
تابعنا عبر
توفي 8 مصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم إلى جانب آخرين.
ووقع الحادث، أمس الجمعة، على طريق المدينة المنورة في السعودية، المعروف بـ"طريق الهجرة السريع"، عند الكيلو 140.
وأفاد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عادل حنفي، في تصريحات لصحيفة "الوفد"
المصرية أن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة.
وأشار حنفي إلى أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في "تريلا" أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة
، ما أسفر عن تهشم واجهة الحافلة وتحطمها.
ولفت إلى أن القنصلية العامة بجدة تتابع منذ أمس الجمعة ملابسات الحادث، تمهيدا لنقل الجثامين لمصر.