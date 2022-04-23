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وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية
وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية
توفي 8 مصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم ‏إلى جانب آخرين.‏ 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:09+0000
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ووقع الحادث، أمس الجمعة، على طريق المدينة المنورة في السعودية، المعروف بـ"طريق الهجرة السريع"، عند الكيلو 140.وأفاد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عادل حنفي، في تصريحات لصحيفة "الوفد" المصرية أن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة.وأشار حنفي إلى أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في "تريلا" أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة، ما أسفر عن تهشم واجهة الحافلة وتحطمها.ولفت إلى أن القنصلية العامة بجدة تتابع منذ أمس الجمعة ملابسات الحادث، تمهيدا لنقل الجثامين لمصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, العالم العربي

وفاة 8 معتمرين مصريين إثر انقلاب حافلة في السعودية

15:09 GMT 23.04.2022
© AP Photo / STRالمسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية
© AP Photo / STR
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توفي 8 مصريين كانوا يؤدون مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم ‏إلى جانب آخرين.‏
ووقع الحادث، أمس الجمعة، على طريق المدينة المنورة في السعودية، المعروف بـ"طريق الهجرة السريع"، عند الكيلو 140.
وأفاد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، عادل حنفي، في تصريحات لصحيفة "الوفد" المصرية أن عدد المصريين المتوفين في الحادث بلغ 8 أشخاص، إلى جانب 43 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة والمستقرة.
وأشار حنفي إلى أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في "تريلا" أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة، ما أسفر عن تهشم واجهة الحافلة وتحطمها.
ولفت إلى أن القنصلية العامة بجدة تتابع منذ أمس الجمعة ملابسات الحادث، تمهيدا لنقل الجثامين لمصر.
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