https://arabic.sputniknews.com/20220423/وكالة-جولة-محادثات-إيرانية-سعودية-عقدت-في-العراق-1061512097.html

وكالة: جولة محادثات إيرانية سعودية عقدت في العراق

وكالة: جولة محادثات إيرانية سعودية عقدت في العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن إيران والسعودية عقدتا جولة محادثات خامسة بمشاركة مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى لعبوا دورا مهما في ترتيب... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T08:24+0000

2022-04-23T08:24+0000

2022-04-23T08:24+0000

السعودية

إيران

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وحسب وكالة "نور نيوز" الإيرانية، فإن المباحثات بين كبار مندوبي إيران والسعودية عقدت في العراق مؤخرا.وقالت الوكالة إن مسؤولي البلدين رسما رؤية أكثر وضوحا لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية.وأضافت أن مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى لعبوا دورا مهما في ترتيب اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض.وأشارت الوكالة إلى أنه شارك في الجولة مسؤولون رفيعو المستوى من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية.وعن أجواء المحادثات بين الطرفين، لفتت الوكالة إلى أنها أجواء إيجابية وتشكل خطوة نحو استئناف العلاقات الثنائية، متوقعة عقد جولة محادثات في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-حقل-فروزان-المشترك-مع-السعودية-1061391311.html

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