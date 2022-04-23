https://arabic.sputniknews.com/20220423/-اكتشاف-حيوان-وصوفه-العلماء-بـالأعمى-غريب-الأطوار-فيديو-1061519311.html
اكتشاف حيوان وصفه العلماء بـ"الأعمى غريب الأطوار"... فيديو
اكتشاف حيوان وصفه العلماء بـ"الأعمى غريب الأطوار"... فيديو
اكتشف علماء الأحافير مؤخرا حيوانا قديما محفوظا بشكل استثنائي بالقرب من الشاطئ الشرقي لبحيرة سيمكو في جنوب أونتاريو بكندا، في أحد مقالع الحجارة، في منطقة يطلق... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:50+0000
2022-04-23T11:50+0000
2022-04-23T11:55+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050075930_0:236:3073:1964_1920x0_80_0_0_fdc2e878c11e233aa8450788b0cfb695.jpg
وأفاد فريق من العلماء في دراسة جديدة، أن الأنواع التي تمثلها العينة المكتشفة، المسماة "Tomlinsonus dimitrii"، هي جزء من مجموعة منقرضة من المفصليات المعروفة باسم "marrellomorphs" عاشت منذ حوالي 450 مليون سنة.قال المؤلف الرئيسي للدراسة الباحث وعالم الأحياء التطوري بجامعة تورينتو، جوزيف مويسيوك: "لم نتوقع العثور على أنواع رخويات الجسم في هذا الموقع". وتباع مويسيوك: "عندما نفكر في الأحافير، فإننا عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف الديناصورات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأنسجة الرخوة نادر جدا، ولا يوجد سوى عدد قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور على كائنات من فئة رخويات الجسم".الحيوان الغريب المكتشف بقياس 2 بوصة (6 سنتمترات)، بطول إصبع السبابة، تتميز العينة بدرع رأس مزخرف يحتوي على قرنين منحنيين مغطى بأشواك تشبه الريش.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" تحت عنوان (ما الذي ليس له عيون، مشى على ركائز متينة ومات في "باليو بومبي"؟ هذا هو غريب الأطوار القديم) يشبه جسم الحيوان المجزأ جسم المفصليات الأخرى، مثل الحشرات والعناكب، ويحتوي بالإضافة إلى ذلك على مجموعات متعددة من الأطراف المجزأة، بما في ذلك زوج واحد من الأطراف الغريبة جدا.واكتشف الباحثون المفصليات الغريبة خلال عملية حفر استكشافية رسمية نظمت العام الماضي في منطقة "باليو بومبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/اكتشاف-كائن-غريب-الأطوار-في-المنطقة-المظلمة-من-المحيط-فيديو--1061464463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050075930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59b2f38d2761d7eaf696e964b12a86b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, نادي الفيديو
اكتشاف حيوان وصفه العلماء بـ"الأعمى غريب الأطوار"... فيديو
11:50 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
اكتشف علماء الأحافير مؤخرا حيوانا قديما محفوظا بشكل استثنائي بالقرب من الشاطئ الشرقي لبحيرة سيمكو في جنوب أونتاريو بكندا، في أحد مقالع الحجارة، في منطقة يطلق عليها العلماء اسم "باليو بومبي".
وأفاد فريق من العلماء في دراسة جديدة، أن الأنواع التي تمثلها العينة المكتشفة، المسماة "Tomlinsonus dimitrii"، هي جزء من مجموعة منقرضة من المفصليات المعروفة باسم "marrellomorphs" عاشت منذ حوالي 450 مليون سنة.
قال المؤلف الرئيسي للدراسة الباحث وعالم الأحياء التطوري بجامعة تورينتو، جوزيف مويسيوك: "لم نتوقع العثور على أنواع رخويات الجسم في هذا الموقع". وتباع مويسيوك: "عندما نفكر في الأحافير، فإننا عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف الديناصورات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأنسجة الرخوة نادر جدا، ولا يوجد سوى عدد قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور على كائنات من فئة رخويات الجسم".
الحيوان الغريب المكتشف بقياس 2 بوصة (6 سنتمترات)، بطول إصبع السبابة، تتميز العينة بدرع رأس مزخرف يحتوي على قرنين منحنيين مغطى بأشواك تشبه الريش.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" تحت عنوان (ما الذي ليس له عيون، مشى على ركائز متينة ومات في "باليو بومبي"؟
هذا هو غريب الأطوار القديم) يشبه جسم الحيوان المجزأ جسم المفصليات الأخرى، مثل الحشرات والعناكب، ويحتوي بالإضافة إلى ذلك على مجموعات متعددة من الأطراف المجزأة، بما في ذلك زوج واحد من الأطراف الغريبة جدا.
قال مويسيوك: "يوجد تحت الرأس زوج مذهل من الأطراف الطويلة للغاية ولها نتوءات شبيهة بالقدم عند النهايات الطرفية، والتي نعتقد أنها استخدمت على الأرجح في شق طريقها عبر قاع البحر، يبدو أيضا أنه أعمى، لأنه ليس له أي عيون على الإطلاق".
واكتشف الباحثون المفصليات الغريبة خلال عملية حفر استكشافية رسمية نظمت العام الماضي في منطقة "باليو بومبي".