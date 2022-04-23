https://arabic.sputniknews.com/20220423/5-أعراض-تخبرك-بتجاوز-الحد-اليومي-المسموح-من-السكر-1061509343.html
5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر
5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر
تزداد الحاجة إلى تناول الحلويات في شهر رمضان، فبعد انقضاء ساعات الصوم في النهار يشعر الصائم بحاجته لإمداد جسده بالطاقة اللازمة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T06:36+0000
2022-04-23T06:36+0000
2022-04-23T06:36+0000
الصحة
مجتمع
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وتشتهر المنطقة العربية بأصناف الحلويات خاصة مع قدوم شهر رمضان، مثل القطايف، والكنافة، وغيرها من الحلويات الشرقية عالية السعرات الحرارية.وحذر مجلس الصحة الخليجي في تغريدة عبر "تويتر" من تجاوز الحد المسموح يوميا من تناول السكر، لما لذلك من خطورة بالغة على جسم الإنسان، حيث يقدّر الحد المسموح من السكر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة (34 غراما) يوميا.وحددت التغريدة أعراضا تحذيرية تظهر على الجسم عند تجاوز الحد الموصى به من السكر، جاءت كما يلي:واختتم مجلس الصحة الخليجي تغريدته بالنصح بالتقليل من استهلاك الحلويات خصوصا أثناء وجبة الإفطار، أو بعدها مباشرةً، لتجنب هذه الأضرار.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصحة, مجتمع
5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر
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تزداد الحاجة إلى تناول الحلويات في شهر رمضان، فبعد انقضاء ساعات الصوم في النهار يشعر الصائم بحاجته لإمداد جسده بالطاقة اللازمة.
وتشتهر المنطقة العربية بأصناف الحلويات خاصة مع قدوم شهر رمضان، مثل القطايف، والكنافة، وغيرها من الحلويات الشرقية عالية السعرات الحرارية.
وحذر مجلس الصحة الخليجي في تغريدة عبر "تويتر" من تجاوز الحد المسموح يوميا من تناول السكر، لما لذلك من خطورة بالغة على جسم الإنسان، حيث يقدّر الحد المسموح من السكر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة (34 غراما) يوميا.
وحددت التغريدة أعراضا تحذيرية تظهر على الجسم عند تجاوز الحد الموصى به من السكر، جاءت كما يلي:
الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية.
واختتم مجلس الصحة الخليجي تغريدته بالنصح بالتقليل من استهلاك الحلويات خصوصا أثناء وجبة الإفطار، أو بعدها مباشرةً، لتجنب هذه الأضرار.