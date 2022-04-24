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https://arabic.sputniknews.com/20220424/آبي-أحمد-يحتفل-بعيد-الفصح-مع-كبار-السن-صور-1061552114.html
آبي أحمد يحتفل بعيد الفصح مع كبار السن... صور
آبي أحمد يحتفل بعيد الفصح مع كبار السن... صور
احتفل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بعيد الفصح عبر برنامج خاص شارك فيه كبار السن للتأكيد على روح التكاتف بين الإثيوبيين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:50+0000
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أخبار إثيوبيا
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس مجلس وزراء إثيوبيا على "تويتر"، اليوم الأحد، ونشرت صورا ترصد جانبا من مأدبة غداء وفعاليات خاصة باحتفالات هذا اليوم التي شارك فيها رئيس الوزراء الإثيوبي.وقالت إن آبي أحمد شارك 230 شخصا من كبار السن الذين ينتمون لمجتمعات مختلفة.وتابعت: "أكد آبي أحمد على أهمية أن تكون هذه المناسبة وسيلة للتأكيد على روح التعاون والمشاركة المجتمعية والاهتمام بالمحتاجين".ويعرف عيد الفصح بـ "عيد القيامة" ويقول المسيحيون إنه يرمز إلى "قيامة المسيح وانتصاره على الموت، وهو ما يمثل انتصارا للخير على الشر".ويقع عيد القيامة عند المسيحيين الغربيين في الأحد من 22 مارس/ آذار إلى 25 أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بابا-الفاتيكان-يدعو-لهدنة-في-أوكرانيا-خلال-عيد-الفصح-1061045381.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد يحتفل بعيد الفصح مع كبار السن... صور

12:50 GMT 24.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يصل إلى مقر البرلمان لمخاطبة المشرعين حول الوضع الحالي للبلاد في أديس أبابا
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يصل إلى مقر البرلمان لمخاطبة المشرعين حول الوضع الحالي للبلاد في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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احتفل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بعيد الفصح عبر برنامج خاص شارك فيه كبار السن للتأكيد على روح التكاتف بين الإثيوبيين.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس مجلس وزراء إثيوبيا على "تويتر"، اليوم الأحد، ونشرت صورا ترصد جانبا من مأدبة غداء وفعاليات خاصة باحتفالات هذا اليوم التي شارك فيها رئيس الوزراء الإثيوبي.
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بابا الفاتيكان يدعو لهدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
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وقالت إن آبي أحمد شارك 230 شخصا من كبار السن الذين ينتمون لمجتمعات مختلفة.
وتابعت: "أكد آبي أحمد على أهمية أن تكون هذه المناسبة وسيلة للتأكيد على روح التعاون والمشاركة المجتمعية والاهتمام بالمحتاجين".
ويعرف عيد الفصح بـ "عيد القيامة" ويقول المسيحيون إنه يرمز إلى "قيامة المسيح وانتصاره على الموت، وهو ما يمثل انتصارا للخير على الشر".
ويقع عيد القيامة عند المسيحيين الغربيين في الأحد من 22 مارس/ آذار إلى 25 أبريل/ نيسان.
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