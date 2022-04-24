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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/أردوغان-يجري-اتصالا-مع-زيلينسكي-ويوضح-تطلعه-بإيجابية-بشكل-مبدئي-إلى-مسألة-لعب-دور-الضامن-1061548897.html
أردوغان يجري اتصالا مع زيلينسكي ويوضح تطلعه بإيجابية بشكل مبدئي إلى مسألة لعب دور الضامن
أردوغان يجري اتصالا مع زيلينسكي ويوضح تطلعه بإيجابية بشكل مبدئي إلى مسألة لعب دور الضامن
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا ‏هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:01+0000
2022-04-24T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رجب طيب أردوغان
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وتناول الاتصال عددا من القضايا حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.و"شدد أردوغان لزيلنيسكي خلال الاتصال على ضرورة ضمان إجلاء الجرحى والمدنيين في ماريوبول التي يزداد الوضع فيها سوءا يوما بعد يوم"، وفقا للبيان التركي.و"أعرب الرئيس التركي خلال اتصال بنظيره الأوكراني عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة خلال عملية التفاوض وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الوساطة، كما أوضح أيضا أنه يتطلع بإيجابية بشكل مبدئي إلى مسألة لعب دور الضامن"، وفقا لبيان الرئاسة التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي، إنه يعتزم الاتصال بنظيريه الروسي فلاديمير ‏بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة إجراء محادثات سلام بينهما في تركيا.‏وأشار أردوغان إلى أن عملية التفاوض ستتحسن، وقال: "لا يتملكنا اليأس".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، جمعت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في مدينة أنطاليا الجنوبية، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبعد اجتماع إسطنبول، قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد تركيا من بين الدول التي ستكون ضامنة في أي اتفاق مع موسكو.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/غوتيريش-يلتقى-مع-أردوغان-يوم-الاثنين-المقبل-في-أنقرة-1061536774.html
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رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أردوغان يجري اتصالا مع زيلينسكي ويوضح تطلعه بإيجابية بشكل مبدئي إلى مسألة لعب دور الضامن

12:01 GMT 24.04.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICEالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالا ‏هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.‏
وتناول الاتصال عددا من القضايا حول آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
و"شدد أردوغان لزيلنيسكي خلال الاتصال على ضرورة ضمان إجلاء الجرحى والمدنيين في ماريوبول التي يزداد الوضع فيها سوءا يوما بعد يوم"، وفقا للبيان التركي.
و"أعرب الرئيس التركي خلال اتصال بنظيره الأوكراني عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة خلال عملية التفاوض وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك الوساطة، كما أوضح أيضا أنه يتطلع بإيجابية بشكل مبدئي إلى مسألة لعب دور الضامن"، وفقا لبيان الرئاسة التركية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال يوم الجمعة الماضي، إنه يعتزم الاتصال بنظيريه الروسي فلاديمير ‏بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة إجراء محادثات سلام بينهما في تركيا.‏
وأشار أردوغان إلى أن عملية التفاوض ستتحسن، وقال: "لا يتملكنا اليأس".
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، جمعت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في مدينة أنطاليا الجنوبية، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبعد اجتماع إسطنبول، قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد تركيا من بين الدول التي ستكون ضامنة في أي اتفاق مع موسكو.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
غوتيريش يلتقى مع أردوغان يوم الاثنين المقبل في أنقرة
01:47 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
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