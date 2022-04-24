https://arabic.sputniknews.com/20220424/أردوغان-يدعو-لبناء-مستقبل-مشترك-بين-الأتراك-والأرمن-1061552592.html
أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن
أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى بناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن بدلا من تضخيم الآلام. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:02+0000
2022-04-24T13:02+0000
2022-04-24T13:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.وعبر الرئيس التركي عن احترامه للأرمن الذين فقدوا أرواحهم في "الظروف القاسية" التي فرضتها الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية.وأكد الرئيس التركي على أهمية تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط البشرية بين الأتراك والأرمن.قبل بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية تعاني من التفكك والضعف، وتزايد احتجاجات المزارعين والتجار الأرمن ضد الأعباء الضريبية المرتفعة، وقمعت القوات العثمانية انتفاضة الأرمن الأولى، بحسب مؤرخين.ويقول مؤرخون إنه في الفترة بين عام 1890 واندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، اُرتكبت مذابح متكررة بحق الأرمن على يد الأتراك والأكراد.حملت الدولة العثمانية الأرمن مسؤولية الهزيمة في الحرب العالمية الأولى بعدما أعلنت الكتائب الأرمنية المقاتلة وقوفها مع روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العثمانية، على أمل الحصول على دعم روسيا من أجل استقلال الأرمن عن الدولة العثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/تركيا-تدين-هجومين-إرهابيين-في-العاصمة-الصومالية-1061542808.html
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أخبار تركيا اليوم
أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى بناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن بدلا من تضخيم الآلام.
جاء هذا في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، حسبما نقلت وكالة "الأناضول
" عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.
وعبر الرئيس التركي عن احترامه للأرمن الذين فقدوا أرواحهم في "الظروف القاسية" التي فرضتها الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية.
وأكد الرئيس التركي على أهمية تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط البشرية بين الأتراك والأرمن.
قبل بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية تعاني من التفكك والضعف، وتزايد احتجاجات المزارعين والتجار الأرمن ضد الأعباء الضريبية المرتفعة، وقمعت القوات العثمانية انتفاضة الأرمن الأولى
، بحسب مؤرخين.
ويقول مؤرخون إنه في الفترة بين عام 1890 واندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، اُرتكبت مذابح متكررة بحق الأرمن على يد الأتراك والأكراد.
حملت الدولة العثمانية الأرمن مسؤولية الهزيمة في الحرب العالمية الأولى بعدما أعلنت الكتائب الأرمنية المقاتلة وقوفها مع روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العثمانية، على أمل الحصول على دعم روسيا من أجل استقلال الأرمن عن الدولة العثمانية.