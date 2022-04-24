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أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن
أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى بناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن بدلا من تضخيم الآلام. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:02+0000
2022-04-24T13:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.وعبر الرئيس التركي عن احترامه للأرمن الذين فقدوا أرواحهم في "الظروف القاسية" التي فرضتها الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية.وأكد الرئيس التركي على أهمية تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط البشرية بين الأتراك والأرمن.قبل بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية تعاني من التفكك والضعف، وتزايد احتجاجات المزارعين والتجار الأرمن ضد الأعباء الضريبية المرتفعة، وقمعت القوات العثمانية انتفاضة الأرمن الأولى، بحسب مؤرخين.​ويقول مؤرخون إنه في الفترة بين عام 1890 واندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، اُرتكبت مذابح متكررة بحق الأرمن على يد الأتراك والأكراد.حملت الدولة العثمانية الأرمن مسؤولية الهزيمة في الحرب العالمية الأولى بعدما أعلنت الكتائب الأرمنية المقاتلة وقوفها مع روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العثمانية، على أمل الحصول على دعم روسيا من أجل استقلال الأرمن عن الدولة العثمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/تركيا-تدين-هجومين-إرهابيين-في-العاصمة-الصومالية-1061542808.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو لبناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن

13:02 GMT 24.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة قبل بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . POOL
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى بناء مستقبل مشترك بين الأتراك والأرمن بدلا من تضخيم الآلام.
جاء هذا في برقية بعث بها إلى بطريرك أرمن تركيا إسحق مشعليان، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
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09:16 GMT
وعبر الرئيس التركي عن احترامه للأرمن الذين فقدوا أرواحهم في "الظروف القاسية" التي فرضتها الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية.
وأكد الرئيس التركي على أهمية تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط البشرية بين الأتراك والأرمن.
قبل بداية الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية تعاني من التفكك والضعف، وتزايد احتجاجات المزارعين والتجار الأرمن ضد الأعباء الضريبية المرتفعة، وقمعت القوات العثمانية انتفاضة الأرمن الأولى، بحسب مؤرخين.
​ويقول مؤرخون إنه في الفترة بين عام 1890 واندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914، اُرتكبت مذابح متكررة بحق الأرمن على يد الأتراك والأكراد.
حملت الدولة العثمانية الأرمن مسؤولية الهزيمة في الحرب العالمية الأولى بعدما أعلنت الكتائب الأرمنية المقاتلة وقوفها مع روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العثمانية، على أمل الحصول على دعم روسيا من أجل استقلال الأرمن عن الدولة العثمانية.
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