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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220424/أسير-حرب-أوكراني-يكشف-عن-أساليب-الجيش-لمنع-انشقاق-الجنود-1061542405.html
أسير حرب أوكراني يكشف عن أساليب الجيش لمنع انشقاق الجنود
أسير حرب أوكراني يكشف عن أساليب الجيش لمنع انشقاق الجنود
أكد عسكري أوكراني ألقى سلاحه أن قوات الأمن الأوكرانية تستخدم بنشاط فرق الحراسة، لمنع انفصال العسكريين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:07+0000
2022-04-24T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الجيش الأوكراني
انفصال
جنود
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وقال الرقيب الأول في سرية الاستطلاع التابعة للواء 57 من القوات المسلحة الأوكرانية، ميخائيل يانكوفسكي، للصحفيين، إن الروح المعنوية لوحدته لم تكن جيدة جدا وتفاقمت بمرور الوقت.وأشار إلى أن "الأمر لم يجد طريقة أفضل لرفع الروح المعنوية، باستثناء إرسال مفارز من حرس الحدود، خاصة بعد أن بدأ العديد من العسكريين في إلقاء أسلحتهم والانتقال إلى جانب جمهورية لوغانسك الشعبية".وقال: "وصلت إلينا مجموعة من المركز قرابة عشرة أشخاص، وعرّفهم قائدنا على أنهم مجموعة دعم نفسي. فبالواقع، كانت هذه المجموعة بمثابة مفرزة لحرس الحدود خلال كل معركة، حرصوا على عدم مغادرة أي أحد لمواقعه، وأطلقوا النار على أي شخص مشبوه دون سابق إنذار"، مضيفا أن القائد في المجموعة كان ناشطًا في "جناح اليمين" يُدعى فويكو رجل قاسي للغاية".واختتم يانكوفسكي حديثه قائلاً: "خلال المعركة، يبقى في المؤخرة ويحذر من أنه سيقتل كل من كان يركض في الاتجاه الخاطئ".
https://arabic.sputniknews.com/20220420/دونباس-استسلام-3-آلاف-عسكري-أوكراني-1061398212.html
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العالم, الجيش الأوكراني, انفصال, جنود

أسير حرب أوكراني يكشف عن أساليب الجيش لمنع انشقاق الجنود

09:07 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Валерий Мельников
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أكد عسكري أوكراني ألقى سلاحه أن قوات الأمن الأوكرانية تستخدم بنشاط فرق الحراسة، لمنع انفصال العسكريين.
وقال الرقيب الأول في سرية الاستطلاع التابعة للواء 57 من القوات المسلحة الأوكرانية، ميخائيل يانكوفسكي، للصحفيين، إن الروح المعنوية لوحدته لم تكن جيدة جدا وتفاقمت بمرور الوقت.

وأضاف، "منذ فبراير، لم يتم دفع أي أموال والإمدادات كانت سيئة والطعام شحيح بشكل عام. في البداية، توقفوا عن تقديم الطعام الساخن، ثم نادرا ما كانت المخصصات تأتي على الإطلاق".

وأشار إلى أن "الأمر لم يجد طريقة أفضل لرفع الروح المعنوية، باستثناء إرسال مفارز من حرس الحدود، خاصة بعد أن بدأ العديد من العسكريين في إلقاء أسلحتهم والانتقال إلى جانب جمهورية لوغانسك الشعبية".
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وقال: "وصلت إلينا مجموعة من المركز قرابة عشرة أشخاص، وعرّفهم قائدنا على أنهم مجموعة دعم نفسي. فبالواقع، كانت هذه المجموعة بمثابة مفرزة لحرس الحدود خلال كل معركة، حرصوا على عدم مغادرة أي أحد لمواقعه، وأطلقوا النار على أي شخص مشبوه دون سابق إنذار"، مضيفا أن القائد في المجموعة كان ناشطًا في "جناح اليمين" يُدعى فويكو رجل قاسي للغاية".
واختتم يانكوفسكي حديثه قائلاً: "خلال المعركة، يبقى في المؤخرة ويحذر من أنه سيقتل كل من كان يركض في الاتجاه الخاطئ".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
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