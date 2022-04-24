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أمير قطر يغرد بمناسبة فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية
أمير قطر يغرد بمناسبة فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية
هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T21:11+0000
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وكتب تميم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات إستراتيجية قوية".وأضاف: "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سوياً لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي".وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.وأكد ماكرون، في خطاب النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستكون تاريخية.وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-السنوات-القادمة-ستكون-تاريخية-وسنكتب-الصفحات-من-أجل-الأجيال-القادمة-1061566091.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فرنسا , الانتخابات الفرنسية
أمير قطر يغرد بمناسبة فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.
وكتب تميم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه
رئيساً للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تربطنا بها علاقات إستراتيجية قوية".
وأضاف: "أتمنى لفخامته التوفيق في المرحلة القادمة وأتطلع للاستمرار في العمل سوياً لتحقيق أهداف بلدينا المشتركة في التنمية والسلام الدولي".
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
وأكد ماكرون، في خطاب
النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستكون تاريخية.
وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".
وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".
وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".