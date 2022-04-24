https://arabic.sputniknews.com/20220424/أنصار-الله-تتهم-التحالف-برفض-التصريح-لأول-رحلة-تجارية-عبر-مطار-صنعاء-والحكومة-اليمنية-تبرر-1061536629.html

"أنصار الله" تتهم التحالف برفض التصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء والحكومة اليمنية تبرر

"أنصار الله" تتهم التحالف برفض التصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء والحكومة اليمنية تبرر

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية لمدة شهرين في اليمن، من خلال رفض التصريح لأول رحلة... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T01:06+0000

2022-04-24T01:06+0000

2022-04-24T01:06+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد في صنعاء، رائد طالب جبل، حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن "دول تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التي كان من المقرر وصولها إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الأحد".وأضاف أن "دول العدوان تتنصل عن التزاماتها من خلال رفض إعطاء تصريح هبوط الرحلة التجارية التي كان مقرراً وصولها اليوم"، معتبرا ذلك "خرقا للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي إلى اليمن".في المقابل، حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" مسؤولية تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، متهما إياها بمخالفة الاتفاق عبر محاولة فرض ركاب بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها.وقال الإرياني عبر "تويتر"، "نحمل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسئولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان والعودة، والتي كان مقررا انطلاقها اليوم الأحد، جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية".وتابع: "تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني باسماء وهمية ووثائق مزورة".وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي، بـ "الضغط على الحوثيين لوقف التلاعب بالملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتهم رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، على حد قوله. داعيا إلى "التعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود اعلان التهدئة برعاية أممية".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تأجيل تسيير أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي، لعدم تلقيها تصاريح التشغيل التي يصدرها التحالف العربي المسيطر على الأجواء اليمنية منذ إنطلاق عملياته العسكرية في مارس/آذار 2015.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/طيران-اليمنية-يعلن-تأجيل-أول-رحلة-عبر-مطار-صنعاء-الدولي-المتوقف-منذ-6-أعوام-1061536343.html

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الحرب على اليمن