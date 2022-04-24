https://arabic.sputniknews.com/20220424/أهداف-وملخص-مباراة-ليفربول-وإيفرتون-2-0-فيديو-1061567618.html
أهداف وملخص مباراة ليفربول وإيفرتون (2-0)... فيديو
أهداف وملخص مباراة ليفربول وإيفرتون (2-0)... فيديو
فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه إيفرتون، بهدفين مقابل لا شيء، في ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T21:30+0000
2022-04-24T21:30+0000
2022-04-24T21:30+0000
مجتمع
رياضة
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جاء الهدف الأول عن طريق روبرتسون في الدقيقة 62 من عمر المباراة برأسية رائعة أرسلها له النجم المصرى محمد صلاح، وأضاف ديفوك أوريجى الهدف الثانى في الدقيقة 84.وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 18 برصيد 29 نقطة.وفي وقت سابق، تغنى فريق ليفربول الإنجليزي بهدفي جناح النادي قائد المنتخب المصري، محمد صلاح، في شباك مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء الماضي.ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء يوم الأربعاء الماضي، قال فيها إن محمد صلاح تلقى تمريرة حاسمة ومذهلة من صديقه السنغالي، ساديو ماني، ليستلمها قائد الفريق المصري وينهيها بشكل عظيم.وقال النادي الإنجليزي في تغريدته: "تمريرة حاسمة مذهلة من ماني.. واستلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
أهداف وملخص مباراة ليفربول وإيفرتون (2-0)... فيديو
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فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه إيفرتون، بهدفين مقابل لا شيء، في ديربي الميرسيسايد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف الأول عن طريق روبرتسون في الدقيقة 62 من عمر المباراة برأسية رائعة أرسلها له النجم المصرى محمد صلاح، وأضاف ديفوك أوريجى الهدف الثانى في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 18 برصيد 29 نقطة.
وفي وقت سابق، تغنى فريق ليفربول الإنجليزي بهدفي جناح النادي قائد المنتخب المصري، محمد صلاح
، في شباك مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء الماضي.
ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء يوم الأربعاء الماضي، قال فيها إن محمد صلاح تلقى تمريرة حاسمة ومذهلة من صديقه السنغالي، ساديو ماني، ليستلمها قائد الفريق المصري وينهيها بشكل عظيم.
وقال النادي الإنجليزي في تغريدته: "تمريرة حاسمة مذهلة من ماني.. واستلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري".