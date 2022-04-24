https://arabic.sputniknews.com/20220424/إبراهيموفيتش-يفوز-بجائزة-أفضل-رياضي-أجنبي-لعام-2021-1061565870.html
إبراهيموفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي أجنبي في إيطاليا لعام 2021
إبراهيموفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي أجنبي في إيطاليا لعام 2021
فاز لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بجائزة أفضل رياضي أجنبي لعام 2021، والتي تقدمها رابطة الصحافة الأجنبية في إيطاليا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T20:00+0000
2022-04-24T20:00+0000
2022-04-24T20:03+0000
رياضة
مجتمع
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ووصفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اللاعب إبراهيموفيتش بأنه "أحد الأعمدة الرئيسية لكرة القدم الإيطالية والدولية".وسلم ألبا كيبي، مسؤول اللجنة الرياضية في اتحاد الصحافة الأجنبية، الجائزة للاعب خلال حفل أقيم في فندق باركو دي برينسيبي. من جانبه، شكر إبراهيموفيتش جمعية الصحافة الأجنبية على الجائزة.وفي وقت سابق، قال إبراهيموفيتش إنه لم يكن منافسا جادا على جائزة الكرة الذهبية، لأن "هذه جوائز سياسية، يريدون الشخص المثالي، إذا تحدثت وقلت ما أعتقد وأؤمن به فلا يمكنني الحصول على تلك الجوائز"، على حد تعبيره.وأضاف إنه "من السهل منح تلك الجوائز للشخص اللطيف، لكن هذا لا يغير أي شيء بالنسبة لي، ولا يجعلني أفضل أو أسوأ".
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رياضة, مجتمع
إبراهيموفيتش يفوز بجائزة أفضل رياضي أجنبي في إيطاليا لعام 2021
20:00 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 20:03 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
فاز لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بجائزة أفضل رياضي أجنبي لعام 2021، والتي تقدمها رابطة الصحافة الأجنبية في إيطاليا.
ووصفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت
" الإيطالية اللاعب إبراهيموفيتش بأنه "أحد الأعمدة الرئيسية لكرة القدم الإيطالية والدولية".
وأضافت الصحيفة أن "الشجاعة والحماس والكاريزما جعلت من إبراهيموفيتش، صاحب الأربعين عاما، قوة لا غنى عنها لفريق إيه سي ميلان".
وسلم ألبا كيبي، مسؤول اللجنة الرياضية في اتحاد الصحافة الأجنبية، الجائزة للاعب خلال حفل أقيم في فندق باركو دي برينسيبي.
من جانبه، شكر إبراهيموفيتش جمعية الصحافة الأجنبية على الجائزة.
وفي وقت سابق، قال إبراهيموفيتش إنه لم يكن منافسا جادا على جائزة الكرة الذهبية، لأن "هذه جوائز سياسية، يريدون الشخص المثالي، إذا تحدثت وقلت ما أعتقد وأؤمن به فلا يمكنني الحصول على تلك الجوائز"، على حد تعبيره.
وأضاف إنه "من السهل منح تلك الجوائز للشخص اللطيف، لكن هذا لا يغير أي شيء بالنسبة لي، ولا يجعلني أفضل أو أسوأ".