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https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلامي-يتحدث-عن-سر-تراجع-مستوى-حارس-الهلال-السعودي-محمد-العويس-1061563685.html
إعلامي يتحدث عن سر تراجع مستوى حارس الهلال السعودي محمد العويس
إعلامي يتحدث عن سر تراجع مستوى حارس الهلال السعودي محمد العويس
تحدث الإعلامي محمد السبيعي عن تراجع مستوى حارس مرمى فريق الهلال السعودي خلال الفترة الأخيرة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:43+0000
2022-04-24T17:43+0000
رياضة
مجتمع
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ونقلت صحيفة "المواطن" عن السبيعي قوله: "محمد العويس حارس لديه كل الإمكانيات، لديه مرونة فائقة؛ ويكفي إعجاب مدرب المنتخب فيه، لكنه يحتاج بعض الوقت ليدخل مع نجوم الهلال ويتألق".وأبدى السبيعي اعتراضه على منح الحارس العويس فرصة اللعب مع نجوم أقل، مشيرا إلى أن ذلك يسبب له متاعب مستقبلا.يذكر أن محمد العويس لم يظهر بالمستوى المتوقع منه، حيث شارك مع الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي خسرها برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الأول ضد الشارقة الإماراتي أمس السبت.وعبر عدد من الجماهير عن غضبهم من مستوى العويس عبر "تويتر"، حيث طالب البعض مجلس إدارة نادي الهلال بضرورة رحيله، والتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.وكان العويس قد شارك، أمس السبت، أساسيا في مباراة الهلال ضد نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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رياضة, مجتمع

إعلامي يتحدث عن سر تراجع مستوى حارس الهلال السعودي محمد العويس

17:43 GMT 24.04.2022
© AFP 2022جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022
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تحدث الإعلامي محمد السبيعي عن تراجع مستوى حارس مرمى فريق الهلال السعودي خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت صحيفة "المواطن" عن السبيعي قوله: "محمد العويس حارس لديه كل الإمكانيات، لديه مرونة فائقة؛ ويكفي إعجاب مدرب المنتخب فيه، لكنه يحتاج بعض الوقت ليدخل مع نجوم الهلال ويتألق".
وأبدى السبيعي اعتراضه على منح الحارس العويس فرصة اللعب مع نجوم أقل، مشيرا إلى أن ذلك يسبب له متاعب مستقبلا.
يذكر أن محمد العويس لم يظهر بالمستوى المتوقع منه، حيث شارك مع الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي خسرها برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري، قبل أن تستقبل شباكه هدفين في الشوط الأول ضد الشارقة الإماراتي أمس السبت.
وعبر عدد من الجماهير عن غضبهم من مستوى العويس عبر "تويتر"، حيث طالب البعض مجلس إدارة نادي الهلال بضرورة رحيله، والتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.
وكان العويس قد شارك، أمس السبت، أساسيا في مباراة الهلال ضد نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
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