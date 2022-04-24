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https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-إطلاق-صاروخ-من-جنوب-لبنان-تجاه-إسرائيل-وسماع-دوي-انفجارات-1061568044.html
إعلام: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات
إعلام: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T21:50+0000
2022-04-24T22:08+0000
تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل
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ونقل موقع صحيفة الأخبار اللبنانية ذلك عن مصادر أمنية وشهود عيان.على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.
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تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل

إعلام: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات

21:50 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 22:08 GMT 24.04.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitصورة أرشيفية.. الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية.. الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
ونقل موقع صحيفة الأخبار اللبنانية ذلك عن مصادر أمنية وشهود عيان.
على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.
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