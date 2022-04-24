إعلام: إطلاق صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات
21:50 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 22:08 GMT 24.04.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitصورة أرشيفية.. الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
© AP Photo / Ariel Schalit
أفادت وسائل إعلام لبنانية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
ونقل موقع صحيفة الأخبار اللبنانية ذلك عن مصادر أمنية وشهود عيان.
على جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" على حسابها بموقع تويتر، بسماع دوي انفجارات في شمال البلاد.
أطلق منذ قليل صاروخ باتجاه #فلسطين_المحتلة من المنطقة الواقعة بين بلدة القليلة والمعلية جنوب مدينة #صور. وأفاد شهود عيان لـ«الأخبار» بأنه عند قرابة الساعة 12 منتصف الليل سمع دوي صوت الصاروخ الذي أطلق باتجاه فلسطين المحتلة— جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) April 24, 2022
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يحقق بشأن إطلاق صواريخ من لبنان.
תושבים בגליל המערבי מדווחים על קולות נפץ: צה"ל בודק אם בוצע ירי רקטות מלבנון לכיוון ישראל ואם היו נפילות בשטחנו@rubih67— כאן חדשות (@kann_news) April 24, 2022
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من لبنان وسقط في منطقة مفتوحة في الخليل الغربي.