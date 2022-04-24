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https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-الشرطة-الفرنسية-تقتل-شخصين-رفضا-التوقف-بالسيارة-للفحص-1061568708.html
إعلام: الشرطة الفرنسية تقتل شخصين رفضا التوقف بالسيارة للفحص
إعلام: الشرطة الفرنسية تقتل شخصين رفضا التوقف بالسيارة للفحص
أفادت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، أن الشرطة في باريس فتحت النار على سيارة لرفضها الامتثال والتوقف للفحص، مما أسفر عن مقتل شخصين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T23:09+0000
2022-04-24T23:09+0000
الشرطة الفرنسية
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، أن الشرطة في باريس فتحت النار على سيارة لرفضها الامتثال والتوقف للفحص، مما أسفر عن مقتل شخصين.وقع الحادث في منطقة بونت نوف بالعاصمة الفرنسية، حيث كان هناك ثلاثة أشخاص في السيارة، أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة الثالث بجروح في يده ونقل إلى المستشفى.وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون.بدأت الاشتباكات بين شباب اليمين المتطرف والشرطة في باريس بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، واستخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث.في فرنسا، جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد. وفقا لوزارة الشؤون الداخلية لفرنسا، وبحسب النتائج فإن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فاز بنسبة 57% ، بينما حصللت منافسته زعيمة حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان على 43%.بعد إعلان النتائج الأولى للجولة الثانية، بدأ الناس بالتجمع في ساحة الجمهورية في باريس، مرددين هتافات ضد كل من ماكرون ولوبان.وفي غضون ذلك بعد حلول الظلام، بقي حوالي مائة شاب يهتفون "نحن معادون للفاشية!" وصاحوا بالسباب والشائم على الحراس.وطوقت الشرطة جميع مداخل الميدان. كما انضم إلى المظاهرة شبان يرتدون ملابس سوداء ينتمون إلى حركة الكتلة السوداء، والذين ينظمون في كثير من الأحيان استفزازات وأعمال شغب، حيث بدأوا في إلقاء الزجاجات والأشياء الأخرى على ضباط الشرطة. ردا على ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/اندلاع-مواجهات-بين-متظاهرين-والشرطة-في-باريس-وإطلاق-الغاز-بعد-فوز-ماكرون-1061567489.html
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الشرطة الفرنسية

إعلام: الشرطة الفرنسية تقتل شخصين رفضا التوقف بالسيارة للفحص

23:09 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، أن الشرطة في باريس فتحت النار على سيارة لرفضها الامتثال والتوقف للفحص، مما أسفر عن مقتل شخصين.
وقع الحادث في منطقة بونت نوف بالعاصمة الفرنسية، حيث كان هناك ثلاثة أشخاص في السيارة، أسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة الثالث بجروح في يده ونقل إلى المستشفى.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" في باريس باندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس وإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد إعلان فوز ماكرون.
بدأت الاشتباكات بين شباب اليمين المتطرف والشرطة في باريس بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، واستخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان الحادث.
صورة أرشيفية للشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
اندلاع مواجهات بين متظاهرين والشرطة في باريس وإطلاق الغاز بعد فوز ماكرون
21:13 GMT
في فرنسا، جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد. وفقا لوزارة الشؤون الداخلية لفرنسا، وبحسب النتائج فإن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فاز بنسبة 57% ، بينما حصللت منافسته زعيمة حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان على 43%.
بعد إعلان النتائج الأولى للجولة الثانية، بدأ الناس بالتجمع في ساحة الجمهورية في باريس، مرددين هتافات ضد كل من ماكرون ولوبان.
وفي غضون ذلك بعد حلول الظلام، بقي حوالي مائة شاب يهتفون "نحن معادون للفاشية!" وصاحوا بالسباب والشائم على الحراس.
وطوقت الشرطة جميع مداخل الميدان. كما انضم إلى المظاهرة شبان يرتدون ملابس سوداء ينتمون إلى حركة الكتلة السوداء، والذين ينظمون في كثير من الأحيان استفزازات وأعمال شغب، حيث بدأوا في إلقاء الزجاجات والأشياء الأخرى على ضباط الشرطة. ردا على ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
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