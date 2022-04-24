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https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-توجه-كويتي-بإعفاء-كل-السفراء-الذين-أمضوا-15-عاما-في-مناصبهم-1061538047.html
إعلام: توجه كويتي بإعفاء كل السفراء الذين أمضوا 15 عاما في مناصبهم
إعلام: توجه كويتي بإعفاء كل السفراء الذين أمضوا 15 عاما في مناصبهم
قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الدبلوماسية الكويتية تعتزم اتخاذ قرار بإعفاء كل السفراء الذين أمضوا 15 عاما أو أكثر من مناصبهم، وعودتهم للعمل في مقر... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T06:35+0000
2022-04-24T06:35+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر دبلوماسية، أكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية "تجديد دماء أعضاء السلك الدبلوماسي الكويتي".وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية سوف تبلغ قريبا السفراء، الذين مر عليهم في سفاراتهم 15 عاماً فما فوق، كي يعودوا إلى ديوان عام الوزارة.وعن طبيعة الأعمال التي ستسند إليهم حين عودتهم، أشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن إلى الآن، مشددة على أن القرار على وشك الصدور بعودتهم بالفعل.ولفت إلى أن الهدف من هذا القرار هو "إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل الدبلوماسي في الخارج".
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أخبار الكويت اليوم

إعلام: توجه كويتي بإعفاء كل السفراء الذين أمضوا 15 عاما في مناصبهم

06:35 GMT 24.04.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMEDالشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / MUHAMMAD HAMED
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قالت تقارير إعلامية محلية إن السلطات الدبلوماسية الكويتية تعتزم اتخاذ قرار بإعفاء كل السفراء الذين أمضوا 15 عاما أو أكثر من مناصبهم، وعودتهم للعمل في مقر الوزارة بالبلاد.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر دبلوماسية، أكدت أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية "تجديد دماء أعضاء السلك الدبلوماسي الكويتي".
وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية سوف تبلغ قريبا السفراء، الذين مر عليهم في سفاراتهم 15 عاماً فما فوق، كي يعودوا إلى ديوان عام الوزارة.

ولفتت إلى أن الوزارة أعدت بالفعل قائمة بهؤلاء السفراء، وستصدرها بشكل رسمي قريبا.

وعن طبيعة الأعمال التي ستسند إليهم حين عودتهم، أشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تتخذ قرارا بهذا الشأن إلى الآن، مشددة على أن القرار على وشك الصدور بعودتهم بالفعل.
ولفت إلى أن الهدف من هذا القرار هو "إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل الدبلوماسي في الخارج".
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