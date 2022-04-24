https://arabic.sputniknews.com/20220424/إعلام-خطوة-تاريخية-وغير-مسبوقة-بين-السعودية-وإسرائيل-1061559361.html
إعلام: خطوة تاريخية وغير مسبوقة بين السعودية وإسرائيل
إعلام: خطوة تاريخية وغير مسبوقة بين السعودية وإسرائيل
يشارك اللاعب السعودي فهد آل شمسان، في مسابقات بطولة العالم للشطرنج في إسرائيل، ممثلا عن بلاده السعودية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:38+0000
2022-04-24T15:38+0000
2022-04-24T15:38+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
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ووصفت قناة "i24news" الإسرائيلية الخطوة بـ"التاريخية وغير المسبوقة"، مؤكدة أن "جمعية الشطرنج الإسرائيلية تستكمل، بالتعاون مع بلدية أشدود، الاستعدادات لبطولة العالم للمعاقين، التي ستقام في أشدود بين الفترة من 8 إلى 16 مايو/ أيار، بمشاركة العشرات من لاعبي الشطرنج من إسرائيل ودول العالم بما في ذلك بطل العالم الإسرائيلي أندريه جوربانوف".وتوقعت أن تجري هذه البطولة بأوسع مشاركة في تاريخ الحدث، حيث من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 40 لاعباً رائداً في الشطرنج من جميع أنحاء العالم ومنها: صربيا، كرواتيا، إسرائيل، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، أذربيجان، أرمينيا، فيتنام، بولندا، بيلاروسيا، جمهورية التشيك"، مضيفة أن "المشاركة الملفتة سجلها لاعب الشطرنج السعودي فهد الشمسان الذي سيصنع التاريخ وينافس في البلاد".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك"، أنه "يأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".وتابع: "إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك"، حسب قوله.بدوره، علّق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على هذه التصريحات عبر حسابه في "تويتر". وكتب كوهين: "من الآن وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة العربية السعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/رسائل-ولي-العهد-السعودي-في-حديثه-عن-إسرائيل-هل-من-تغيير-محتمل-في-العلاقات-1059457870.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم
إعلام: خطوة تاريخية وغير مسبوقة بين السعودية وإسرائيل
تابعنا عبر
يشارك اللاعب السعودي فهد آل شمسان، في مسابقات بطولة العالم للشطرنج في إسرائيل، ممثلا عن بلاده السعودية.
ووصفت قناة "i24news" الإسرائيلية
الخطوة بـ"التاريخية وغير المسبوقة"، مؤكدة أن "جمعية الشطرنج الإسرائيلية تستكمل، بالتعاون مع بلدية أشدود، الاستعدادات لبطولة العالم للمعاقين، التي ستقام في أشدود بين الفترة من 8 إلى 16 مايو/ أيار، بمشاركة العشرات من لاعبي الشطرنج من إسرائيل ودول العالم بما في ذلك بطل العالم الإسرائيلي أندريه جوربانوف".
وتوقعت أن تجري هذه البطولة بأوسع مشاركة في تاريخ الحدث، حيث من المقرر أن يشارك فيها أكثر من 40 لاعباً رائداً في الشطرنج من جميع أنحاء العالم ومنها: صربيا، كرواتيا، إسرائيل، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، أذربيجان، أرمينيا، فيتنام، بولندا، بيلاروسيا، جمهورية التشيك"، مضيفة أن "المشاركة الملفتة سجلها لاعب الشطرنج السعودي فهد الشمسان الذي سيصنع التاريخ وينافس في البلاد".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك"، أنه "يأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتابع: "إننا لا ننظر لإسرائيل كعدو
، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك"، حسب قوله.
بدوره، علّق الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على هذه التصريحات عبر حسابه في "تويتر". وكتب كوهين: "من الآن وصاعدا كل سعودي يقول بأن إسرائيل عدو يخالف توجهات سمو ولي العهد
حفظه الله ورعاه وتوجهات المملكة العربية السعودية".