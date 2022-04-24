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https://arabic.sputniknews.com/20220424/إيران-تزيد-إنتاجها-من-النفط-رغم-الحظر-المفروض-1061551016.html
إيران تزيد إنتاجها من النفط رغم الحظر المفروض
إيران تزيد إنتاجها من النفط رغم الحظر المفروض
أعلنت شركة النفط البحرية الإيرانية، أنها تستعد لزيادة إنتاجها من النفط الخام في منطقة الخليج، على الرغم من الحظر المفروض عليها. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:36+0000
2022-04-24T12:36+0000
أخبار إيران
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وقالت الشركة الحكومية إنها قامت خلال الفترة الاخيرة بخطوة جديدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام الإيراني، بحسب وكالة "إرنا".وبين أن هذه الخطوة تمت من خلال استكمال عمليات الصيانة في بئر "ARK-1" في حقل "رسالت" النفطي الواقع في بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة.وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الإيرانية.واعتبرت أن هذه صفحة ذهبية أخرى تضاف إلى سجل نجاحات الخبراء والاختصايين الإيرانيين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في سياق تحويل القيود المفروضة الى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/زلزال-يضرب-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1061527974.html
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أخبار إيران

إيران تزيد إنتاجها من النفط رغم الحظر المفروض

12:36 GMT 24.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandiنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Raheb Homavandi
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أعلنت شركة النفط البحرية الإيرانية، أنها تستعد لزيادة إنتاجها من النفط الخام في منطقة الخليج، على الرغم من الحظر المفروض عليها.
وقالت الشركة الحكومية إنها قامت خلال الفترة الاخيرة بخطوة جديدة لزيادة إنتاجها من النفط الخام الإيراني، بحسب وكالة "إرنا".
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وبين أن هذه الخطوة تمت من خلال استكمال عمليات الصيانة في بئر "ARK-1" في حقل "رسالت" النفطي الواقع في بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة.
وذكرت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الإيرانية.
واعتبرت أن هذه صفحة ذهبية أخرى تضاف إلى سجل نجاحات الخبراء والاختصايين الإيرانيين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في سياق تحويل القيود المفروضة الى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد.
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