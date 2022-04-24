عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الأردن-يدعو-إسرائيل-لعدم-منع-المسيحيين-من-الوصول-إلى-كنيسة-القيامة-بحرية-1061543102.html
الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية
الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:30+0000
2022-04-24T09:30+0000
العالم
آخر أخبار القدس الأن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102998/60/1029986078_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b82359c79f946a2bdeada78cd8ddaf6c.jpg
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.ولفتت الوكالة إلى قول السفير هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الأردن يرفض جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدف تقييد حق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية من أجل تأدية شعائرهم الدينية.وتابع: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس واحترام مقدساتها"، مضيفا: "يجب عليهم وقف الإجراءات التقييدية التي تفرضها على مسيحيي القدس المحتلة".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون، ساحات المسجد الأقصى بالقدس، حيث تقوم بملاحقة المصلين والاعتداء عليهم.كما تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتمنع كل من هم دون الـ40 عاما من الدخول.وتوترت الأوضاع في الحرم القدسي الذي شهد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما أدى إلى سقوط إصابات بين الفلسطينيين وسط مطالبات عربية لإسرائيل بخفض التصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/العاهل-الأردني-يطالب-بتوحيد-الجهود-العربية-لوقف-التصعيد-في-القدس-1061458617.html
https://arabic.sputniknews.com/20220415/تطورات-خطيرة-قرب-المسجد-الأقصى-152-مصابا-واعتقال-المئات-وإسرائيل-تستعد-لأي-سيناريو-1061222000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102998/60/1029986078_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_809e1ee3dcb04de96f49634daaabd813.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية

09:30 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Kristina Afanasyeva / الذهاب إلى بنك الصورمدينة القدس - كنيسة القيامة
مدينة القدس - كنيسة القيامة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Kristina Afanasyeva
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
العاهل الأردني يطالب بتوحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس
21 أبريل, 15:17 GMT
ولفتت الوكالة إلى قول السفير هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الأردن يرفض جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدف تقييد حق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية من أجل تأدية شعائرهم الدينية.
وتابع: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس واحترام مقدساتها"، مضيفا: "يجب عليهم وقف الإجراءات التقييدية التي تفرضها على مسيحيي القدس المحتلة".
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
"تطورات خطيرة" قرب المسجد الأقصى... 152 مصابا واعتقال المئات وإسرائيل تستعد لأي سيناريو
15 أبريل, 10:14 GMT
وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون، ساحات المسجد الأقصى بالقدس، حيث تقوم بملاحقة المصلين والاعتداء عليهم.
كما تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتمنع كل من هم دون الـ40 عاما من الدخول.
وتوترت الأوضاع في الحرم القدسي الذي شهد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما أدى إلى سقوط إصابات بين الفلسطينيين وسط مطالبات عربية لإسرائيل بخفض التصعيد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала