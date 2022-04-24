https://arabic.sputniknews.com/20220424/الأردن-يدعو-إسرائيل-لعدم-منع-المسيحيين-من-الوصول-إلى-كنيسة-القيامة-بحرية-1061543102.html
الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية
الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:30+0000
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.ولفتت الوكالة إلى قول السفير هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الأردن يرفض جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدف تقييد حق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية من أجل تأدية شعائرهم الدينية.وتابع: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس واحترام مقدساتها"، مضيفا: "يجب عليهم وقف الإجراءات التقييدية التي تفرضها على مسيحيي القدس المحتلة".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون، ساحات المسجد الأقصى بالقدس، حيث تقوم بملاحقة المصلين والاعتداء عليهم.كما تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتمنع كل من هم دون الـ40 عاما من الدخول.وتوترت الأوضاع في الحرم القدسي الذي شهد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما أدى إلى سقوط إصابات بين الفلسطينيين وسط مطالبات عربية لإسرائيل بخفض التصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/العاهل-الأردني-يطالب-بتوحيد-الجهود-العربية-لوقف-التصعيد-في-القدس-1061458617.html
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العالم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الأردن يدعو إسرائيل لعدم منع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها لما تقوم به إسرائيل من تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأحد، في خبر
، مشيرة إلى أن الأردن يدين تقييد الوصول لكنيسة القيامة وتقليص أعداد من يحتفلون بـ "سبت النور" من المسيحيين.
ولفتت الوكالة إلى قول السفير هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الأردن يرفض
جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدف تقييد حق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة بحرية من أجل تأدية شعائرهم الدينية.
وتابع: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس واحترام مقدساتها"، مضيفا: "يجب عليهم وقف الإجراءات التقييدية التي تفرضها على مسيحيي القدس المحتلة".
وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون، ساحات المسجد
الأقصى بالقدس، حيث تقوم بملاحقة المصلين والاعتداء عليهم.
كما تقوم الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى وتمنع كل من هم دون الـ40 عاما من الدخول.
وتوترت الأوضاع في الحرم القدسي الذي شهد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي بين الفلسطينيين والإسرائيليين
ما أدى إلى سقوط إصابات بين الفلسطينيين وسط مطالبات عربية لإسرائيل بخفض التصعيد.