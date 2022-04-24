https://arabic.sputniknews.com/20220424/الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-نسبة-الإقبال-على-التصويت-بالجولة-الثانية-بلغت-6323-حتى-الخامسة-مساء-1061559476.html
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية بلغت 63.23% حتى الخامسة مساء
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية بلغت 63.23% حتى الخامسة مساء
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T15:38+0000
2022-04-24T15:38+0000
2022-04-24T15:38+0000
أخبار فرنسا
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القاهرة - سبوتنيك. قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون و منافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/فرنسا-الناخبون-يتوجهون-إلى-مراكز-الاقتراع-للإدلاء-بأصواتهم-في-الانتخابات-الرئاسية--1061538223.html
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أخبار فرنسا
الانتخابات الرئاسية الفرنسية: نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية بلغت 63.23% حتى الخامسة مساء
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.
القاهرة - سبوتنيك. قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون و منافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".
وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات
لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".
وفي الـ11 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".