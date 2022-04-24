https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-الأردني-يعلن-إحباط-محاولة-تهريب-أسلحة-للبلاد-1061547042.html
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود الشمالية للبلاد. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:05+0000
2022-04-24T11:05+0000
2022-04-24T11:05+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون" عن المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.وقال المصدر إن القوات المسلحة قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وهو ما أدى إلى تراجع المهربين.وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية سوف تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية الحدود "ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/رئيس-وزراء-الأردن-نقف-بصلابة-أمام-محاولات-تغيير-الوضع-التاريخي-في-القدس-1061545136.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد
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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود الشمالية للبلاد.
ونقل موقع "عمون" عن المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة
والذخائر.
وقال المصدر إن القوات المسلحة قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وهو ما أدى إلى تراجع المهربين.
وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية سوف تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية الحدود "ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".