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الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود الشمالية للبلاد. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:05+0000
2022-04-24T11:05+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون" عن المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.وقال المصدر إن القوات المسلحة قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وهو ما أدى إلى تراجع المهربين.وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية سوف تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية الحدود "ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
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أخبار الأردن

الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة للبلاد

11:05 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة عبر الحدود الشمالية للبلاد.
ونقل موقع "عمون" عن المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء السبت، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخائر.
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10:22 GMT
وقال المصدر إن القوات المسلحة قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وهو ما أدى إلى تراجع المهربين.
وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر، وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية سوف تتعامل بقوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية الحدود "ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".
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