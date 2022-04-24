عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-المالي-يعلن-تعرض-3-معسكرات-للقوات-الحكومية-لهجوم-مسلح-1061547312.html
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
أعلن الجيش المالي تعرض ثلاثة معسكرات تابعة للقوات الحكومية في مناطق سيفاري ونيوبو وبافو لهجوم مسلح من قبل مجهولين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:37+0000
2022-04-24T11:37+0000
العالم
أخبار مالي
هجوم مسلح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046303465_10:0:1128:629_1920x0_80_0_0_f2960faaa157b6c36783b49df86e2f37.jpg
وقال الجيش المالي في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "معسكرات الجيش الحكومي في مالي بالمناطق السكنية في سيفاري ونيونو وبافو تعرضت لهجوم إرهابي متزامن".وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نفذ مسلحون في مدينة سيفاري (منطقة موبتي) هجوما إرهابيا مزدوجا باستخدام عبوات ناسفة وأطلقوا النار. يشار إلى أن الجيش المالي تصدى للمهاجمين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.وأضافت الوكالة أن سلطات الجمهورية طلبت بالفعل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إرسال قوة رد سريع إلى المعسكر في سيفارا لضمان أمنه.أعلن الجيش المالي، مساء الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.وأضاف الجيش في بيان أن "حالة التعفن المتقدم للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من التسليم. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-المالي-يعلن-اكتشاف-مقبرة-جماعية-قرب-قاعدة-فرنسية-سابقة-1061511542.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1046303465_149:0:988:629_1920x0_80_0_0_fd4aa4ffe5ae8bf51d38326c544f915f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار مالي, هجوم مسلح

الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح

11:37 GMT 24.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش المالي تعرض ثلاثة معسكرات تابعة للقوات الحكومية في مناطق سيفاري ونيوبو وبافو لهجوم مسلح من قبل مجهولين.
وقال الجيش المالي في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "معسكرات الجيش الحكومي في مالي بالمناطق السكنية في سيفاري ونيونو وبافو تعرضت لهجوم إرهابي متزامن".
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نفذ مسلحون في مدينة سيفاري (منطقة موبتي) هجوما إرهابيا مزدوجا باستخدام عبوات ناسفة وأطلقوا النار. يشار إلى أن الجيش المالي تصدى للمهاجمين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
انقلاب مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الجيش المالي يعلن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة فرنسية سابقة
أمس, 07:55 GMT
وأضافت الوكالة أن سلطات الجمهورية طلبت بالفعل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إرسال قوة رد سريع إلى المعسكر في سيفارا لضمان أمنه.
أعلن الجيش المالي، مساء الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.
وأضاف الجيش في بيان أن "حالة التعفن المتقدم للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من التسليم. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала