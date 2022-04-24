https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-المالي-يعلن-تعرض-3-معسكرات-للقوات-الحكومية-لهجوم-مسلح-1061547312.html
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
أعلن الجيش المالي تعرض ثلاثة معسكرات تابعة للقوات الحكومية في مناطق سيفاري ونيوبو وبافو لهجوم مسلح من قبل مجهولين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:37+0000
2022-04-24T11:37+0000
2022-04-24T11:37+0000
العالم
أخبار مالي
هجوم مسلح
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وقال الجيش المالي في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "معسكرات الجيش الحكومي في مالي بالمناطق السكنية في سيفاري ونيونو وبافو تعرضت لهجوم إرهابي متزامن".وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نفذ مسلحون في مدينة سيفاري (منطقة موبتي) هجوما إرهابيا مزدوجا باستخدام عبوات ناسفة وأطلقوا النار. يشار إلى أن الجيش المالي تصدى للمهاجمين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.وأضافت الوكالة أن سلطات الجمهورية طلبت بالفعل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إرسال قوة رد سريع إلى المعسكر في سيفارا لضمان أمنه.أعلن الجيش المالي، مساء الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.وأضاف الجيش في بيان أن "حالة التعفن المتقدم للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من التسليم. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-المالي-يعلن-اكتشاف-مقبرة-جماعية-قرب-قاعدة-فرنسية-سابقة-1061511542.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, هجوم مسلح
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
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أعلن الجيش المالي تعرض ثلاثة معسكرات تابعة للقوات الحكومية في مناطق سيفاري ونيوبو وبافو لهجوم مسلح من قبل مجهولين.
وقال الجيش المالي في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "معسكرات الجيش الحكومي في مالي بالمناطق السكنية في سيفاري ونيونو وبافو تعرضت لهجوم إرهابي متزامن".
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نفذ مسلحون في مدينة سيفاري (منطقة موبتي) هجوما إرهابيا مزدوجا باستخدام عبوات ناسفة وأطلقوا النار. يشار إلى أن الجيش المالي تصدى للمهاجمين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
وأضافت الوكالة أن سلطات الجمهورية طلبت بالفعل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) إرسال قوة رد سريع إلى المعسكر في سيفارا لضمان أمنه.
أعلن الجيش المالي، مساء الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد.
وأضاف الجيش في بيان أن "حالة التعفن المتقدم للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من التسليم. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".