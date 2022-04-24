https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-أجنبية-في-الخليج-ويعتقل-طاقمها-1061543624.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج ويعتقل طاقمها
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج ويعتقل طاقمها
احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية قبالة سواحل بوشهر المطلة على الخليج جنوب غربي إيران. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:44+0000
2022-04-24T09:44+0000
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وأفادت وكالة أنباء" فارس" الإيرانية بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود قبالة سواحل بوشهر.وأضافت الوكالة نقلا عن القائد في الحرس الثوري غلام حسين حسيني، أنه تم اعتقال 8 من أفراد طاقمها وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة تهريب الوقود.وأشار حسيني إلى أنه تم تفتيش 5 زوارق كانت تنوي تزويد السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائقها لمزيد من التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.وأوضح أن عمليات مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، تعتبر من الأولويات المهمة لدى الدولة باستمرار من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد.كما أكد القائد الإيراني أنه تتم متابعة هذه المسألة بكل حزم وتشديد المراقبة ومحاكمة المخالفين من قبل القضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الحرس-الثوري-الإيراني-يبلغ-قواته-البحرية-بـخطط-تعزيز-القدرة-القتالية-في-الخليج-1058828225.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج ويعتقل طاقمها
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احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية قبالة سواحل بوشهر المطلة على الخليج جنوب غربي إيران.
وأفادت وكالة أنباء" فارس" الإيرانية
بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود قبالة سواحل بوشهر.
وأضافت الوكالة نقلا عن القائد في الحرس الثوري
غلام حسين حسيني، أنه تم اعتقال 8 من أفراد طاقمها وإحالتهم إلى التحقيق بتهمة تهريب الوقود.
وأشار حسيني إلى أنه تم تفتيش 5 زوارق كانت تنوي تزويد السفينة الأجنبية بالوقود وصودرت وثائقها لمزيد من التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح أن عمليات مكافحة التهريب، وخاصة الوقود، تعتبر من الأولويات المهمة لدى الدولة باستمرار من أجل نمو وازدهار اقتصاد البلاد.
كما أكد القائد الإيراني أنه تتم متابعة هذه المسألة بكل حزم وتشديد المراقبة ومحاكمة المخالفين من قبل القضاء.