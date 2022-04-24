https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-ويتهمها-بأنها-وراء-كل-فتنة-وحرب-في-العالم-1061556716.html

الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا ويتهمها بأنها وراء كل فتنة وحرب في العالم

الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا ويتهمها بأنها وراء كل فتنة وحرب في العالم

كشف الحرس الثوري الإيراني، خطة توسيع مهام القوات البحرية في المياه البعيدة، مؤكدا "السعى إلى استمرار وجوده في المياه الدولية حول العالم". 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T14:23+0000

2022-04-24T14:23+0000

2022-04-24T14:23+0000

أخبار إيران

أخبارأمريكا

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وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، في تصريحات مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، "إن وجود القوى الأجنبية في هذه المنطقة هو فقط للاستعمار والنهب وإثار الفتنة وزعزعة الأمن، ولا نعتبر وجودها في هذه المنطقة شرعيا".وتساءل: "لماذا تواجدت أمريكا في أفغانستان؟ لماذا هي في العراق؟ لماذا تساعد النظام السعودي في قصف شعب اليمن المظلوم؟ لماذا تدعم الكيان الصهيوني الوحشي والقمعي وقاتل الأطفال ومصاص الدماء؟"، مؤكدا أن "أمريكا وراء كل فتنة وحرب في العالم. استيقظت الشعوب اليوم ولم يعد بإمكانها أن تضطهدها".وحذر الأدميرال تنكسيري أمريكا، مشددا على ضرورة "وقف هذه الأعمال الشريرة في أسرع وقت ممكن، بدلا من التطاول على أرواح وممتلكات الشعوب المضطهدة في العالم، وعليهم معالجة مشاكل بلادهم المنهارة العديدة".وختم بالقول: "يتم اليوم تصميم وإنتاج جميع المعدات المطلوبة من قبل الضباط الشباب والعلماء الملتزمين في بلادنا ولدينا اكتفاء في جميع المجالات مثل الطائرات والسفن والغواصات المسيرة والصواريخ والحرب الإلكترونية والبحرية الجوية والمعدات السطحية، والعائمة ولسنا بحاجة إلى مساعدات خارجية، بل يمكننا حتى أن نكون مصدرين".وكان مساعد وكبير مستشاري القائد العام للجيش الإيراني، اللواء يحيى رحيم صفوي، قال يوم الجمعة الماضي، إنه ليس بإمكان أي قوة مواجهة إيران والتصدي لها، لأنها تواجه شعبا وقائدا شجاعا.وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء صفوي جاءت في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد محمد حجازي، والذي أكد خلالها أن عدو إيران يشن حربا مركبة تشمل إجراءات حظر اقتصادية وحربا سياسية وحربا ثقافية ضد الشعب الإيراني.وشدد اللواء صفوي على أنه رغم إجراءات الحظر والحروب السياسية والثقافية، فإنه في الوقت نفسه أصبحت الثورة والشعب الإيراني أقوى، مضيفا أن إيران التي كانت في يوم من الأيام عميلة للولايات المتحدة خلال العهد الملكي البائد، فقد أصبحت الآن في جانب من الموازنة وأمريكا في الجانب الآخر لتلك الموازنة.وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد، مشيرا إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".وأكد سلامي في رسالة بعثها إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش، أن يوم الجيش "مناسبة تذكرنا بحكمة ووعي وبصيرة مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين وأعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الإيراني".وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "بطولات وتضحيات الجيش الإيراني للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والمصالح الوطنية على مدى أكثر من أربعين سنة، لا سيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الإبداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات".

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