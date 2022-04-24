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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220424/الدفاع-الروسية-إسقاط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1061541860.html
الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، أن 10 طائرات مسيرة أوكرانية دمرت في 9 مناطق على يد قوات الدفاع الجوي... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:39+0000
2022-04-24T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مناطق ت بارفينوي وفاسيلييفكا وكراسنوغوروفكا وكريمينايا ونوفي بيرفومايسك وبولتافكا وتومارينو وفيدوروفكا وياسينوفاتوي دمرت 10 طائرات أوكرانية مسيرة". وأضاف أن القوات الروسية دمرت مؤسسة أوكرانية لإنتاج المتفجرات والباردود في بافلوغراد (منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا). وأكد أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مخازن للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في منطقتي غوساروفكا وفيليكايا كاميشيفاخا (منطقة خاركوف) ليلا. وأشار إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي حيد 150 قوميا وما يصل إلى 40 وحدة من المعدات المدرعة والسيارات لأوكرانيا، وأصاب مركز قيادة واحد و25 منطقة تركيز للعدو.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

08:39 GMT 24.04.2022
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منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية، أن 10 طائرات مسيرة أوكرانية دمرت في 9 مناطق على يد قوات الدفاع الجوي الروسية.
وقال: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مناطق ت بارفينوي وفاسيلييفكا وكراسنوغوروفكا وكريمينايا ونوفي بيرفومايسك وبولتافكا وتومارينو وفيدوروفكا وياسينوفاتوي دمرت 10 طائرات أوكرانية مسيرة".
وأضاف أن القوات الروسية دمرت مؤسسة أوكرانية لإنتاج المتفجرات والباردود في بافلوغراد (منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا). وأكد أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مخازن للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة في منطقتي غوساروفكا وفيليكايا كاميشيفاخا (منطقة خاركوف) ليلا.
وأشار إلى أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي حيد 150 قوميا وما يصل إلى 40 وحدة من المعدات المدرعة والسيارات لأوكرانيا، وأصاب مركز قيادة واحد و25 منطقة تركيز للعدو.
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