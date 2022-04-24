https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرئاسة-اللبنانية-عون-وجه-بفتح-تحقيق-في-ملابسات-غرق-زورق-قبالة-سواحل-البلاد-1061541070.html
الرئاسة اللبنانية: عون وجه بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق قبالة سواحل البلاد
الرئاسة اللبنانية: عون وجه بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق قبالة سواحل البلاد
أكدت الرئاسة اللبنانية على توجيه الرئيس ميشال عون للسلطات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات غرق زورق قبالة سواحل البلاد. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:20+0000
2022-04-24T08:20+0000
2022-04-24T08:20+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أوضحت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع منذ ليل أمس التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس.وقال البيان: "الرئيس عون تابع تفاصيل غرق الزورق قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم".وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد أعلن أمس السبت، عن غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.ووفقا لبيان صادر عن الحكومة اللبنانية قال: "تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية: عون وجه بفتح تحقيق في ملابسات غرق زورق قبالة سواحل البلاد
تابعنا عبر
أكدت الرئاسة اللبنانية على توجيه الرئيس ميشال عون للسلطات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات غرق زورق قبالة سواحل البلاد.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أوضحت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع منذ ليل أمس التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق الزورق قبالة
ساحل طرابلس.
وقال البيان: "الرئيس عون تابع تفاصيل غرق الزورق
قرابة ساحل طرابلس وعمليات انقاذ الركاب وتقديم العلاج لهم".
وشدد البيان على أن عون "طلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق".
وكان الصليب الأحمر
اللبناني، قد أعلن أمس السبت، عن غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.
ومن جهتها أكدت الحكومة اللبنانية، غرق الزورق، مشيرة إلى أنه كان قد أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
ووفقا لبيان صادر عن الحكومة اللبنانية قال: "تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".
وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".
يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش. مشيرا إلى أن عدد المنقذين 48 شخصًا.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.