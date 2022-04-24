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https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرئيس-الجزائري-يكشف-عن-تعديل-حكومي-مرتقب-1061538891.html
الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تعديل حكومي مرتقب، على خلفية أن بعض الوزراء قد يكونوا فشلوا في تأدية مهامهم. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:13+0000
2022-04-24T07:13+0000
الجزائر
تعديل حكومي
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، السبت، على هامش لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بحسب صحيفة "النهار".واعتبر الرئيس أن مقياس تقييم الوزراء والأداء الحكومي هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء.ورأى تبون أن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء هو عدم تلوثهم بممارسات العهد القديم.وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك وزراء عمروا في بلاتوهات التلفزيونات على الرغم من فشلهم في الميدان.وأكد تبون أن ممارسة الشعبوية والظهور أمام الكاميرات لا يفيد في المهام الرسمية للوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-تعود-لستين-سنة-خلت-1061536176.html
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الجزائر, تعديل حكومي

الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب

07:13 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تعديل حكومي مرتقب، على خلفية أن بعض الوزراء قد يكونوا فشلوا في تأدية مهامهم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، السبت، على هامش لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بحسب صحيفة "النهار".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع روسيا تعود لستين سنة خلت
أمس, 23:20 GMT
واعتبر الرئيس أن مقياس تقييم الوزراء والأداء الحكومي هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء.
ورأى تبون أن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء هو عدم تلوثهم بممارسات العهد القديم.
وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك وزراء عمروا في بلاتوهات التلفزيونات على الرغم من فشلهم في الميدان.
وأكد تبون أن ممارسة الشعبوية والظهور أمام الكاميرات لا يفيد في المهام الرسمية للوزراء.
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