https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرئيس-الجزائري-يكشف-عن-تعديل-حكومي-مرتقب-1061538891.html
الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تعديل حكومي مرتقب، على خلفية أن بعض الوزراء قد يكونوا فشلوا في تأدية مهامهم. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:13+0000
2022-04-24T07:13+0000
2022-04-24T07:13+0000
الجزائر
تعديل حكومي
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، السبت، على هامش لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بحسب صحيفة "النهار".واعتبر الرئيس أن مقياس تقييم الوزراء والأداء الحكومي هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء.ورأى تبون أن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء هو عدم تلوثهم بممارسات العهد القديم.وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك وزراء عمروا في بلاتوهات التلفزيونات على الرغم من فشلهم في الميدان.وأكد تبون أن ممارسة الشعبوية والظهور أمام الكاميرات لا يفيد في المهام الرسمية للوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-تعود-لستين-سنة-خلت-1061536176.html
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, تعديل حكومي
الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب
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كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تعديل حكومي مرتقب، على خلفية أن بعض الوزراء قد يكونوا فشلوا في تأدية مهامهم.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري، السبت، على هامش لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بحسب صحيفة "النهار"
.
واعتبر الرئيس أن مقياس تقييم الوزراء والأداء الحكومي هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء.
ورأى تبون أن المعيار الأساسي في اختيار الوزراء هو عدم تلوثهم بممارسات العهد القديم.
وأشار الرئيس تبون إلى أن هناك وزراء عمروا في بلاتوهات التلفزيونات على الرغم من فشلهم في الميدان.
وأكد تبون أن ممارسة الشعبوية والظهور أمام الكاميرات لا يفيد في المهام الرسمية للوزراء.