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https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرد-السريع-وزارة-الداخلية-العراقية-تقوم-بإنزال-جوي-لملاحقة-الإرهابيين-والمهربين-1061543427.html
"الرد السريع".. وزارة الداخلية العراقية تقوم بإنزال جوي لملاحقة الإرهابيين والمهربين
"الرد السريع".. وزارة الداخلية العراقية تقوم بإنزال جوي لملاحقة الإرهابيين والمهربين
قامت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية بعملية إنزال جوي صباح اليوم الأحد، في صحراء محافظة الأنبار، لملاحقة الإرهابيين والمهربين 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:37+0000
2022-04-24T09:37+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها السومرية نيوز عن مصدر أمني أكد أن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع إلى فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، نفذ صباح الويم الأحد إنزالاً جوياً في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار".وقال المصدر إن عملية الإنزال الجوي تمت على بعض المضافات في صحراء الرطبة، لملاحقة المهربين والإرهابيين.وأظهر مقطع مصور نقلته السومرية نيوز، طائرات الجيش العراقي وهي تحوم فوق المضافات لتنفيذ عمليات الإنزال الجوي في عمق صحراء الرطبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/الداخلية-العراقية-غالبية-المواد-المخدرة-المهربة-تأتي-من-إيران-وأفغانستان-1061450380.html
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أخبار العراق اليوم

"الرد السريع".. وزارة الداخلية العراقية تقوم بإنزال جوي لملاحقة الإرهابيين والمهربين

09:37 GMT 24.04.2022
© Photo / وزارة الداخلية العراقيةتدمير مخابئ احتوت مواد خطرة لـ"داعش" في العراق
تدمير مخابئ احتوت مواد خطرة لـداعش في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Photo / وزارة الداخلية العراقية
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قامت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية بعملية إنزال جوي صباح اليوم الأحد، في صحراء محافظة الأنبار، لملاحقة الإرهابيين والمهربين
وحسب تصريحات نقلتها السومرية نيوز عن مصدر أمني أكد أن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع إلى فرقة الرد السريع بوزارة الداخلية، نفذ صباح الويم الأحد إنزالاً جوياً في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار".
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الداخلية العراقية: غالبية المواد المخدرة المهربة تأتي من إيران وأفغانستان
21 أبريل, 12:34 GMT
وقال المصدر إن عملية الإنزال الجوي تمت على بعض المضافات في صحراء الرطبة، لملاحقة المهربين والإرهابيين.
وأظهر مقطع مصور نقلته السومرية نيوز، طائرات الجيش العراقي وهي تحوم فوق المضافات لتنفيذ عمليات الإنزال الجوي في عمق صحراء الرطبة.
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